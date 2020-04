În ceea ce privește piaţa spaţiilor de birouri din Bucureşti, în primul trimestru din acest an a fost tranzacţionată o suprafaţă totală de aproximativ 55.000 mp, cu 50% mai puţin faţă de perioada similară a anului trecut. Din această suprafaţă, cererea netă a reprezentat 41.500 mp, în timp ce renegocierile şi reînnoirile de contracte au totalizat o suprafaţă de peste 13.100. Zona de vest a Capitalei a tras aproape jumătate din tranzacţii, se arată într-un comunicat de presă.

„Investitorii români au continuat să fie activi şi în acest an, cu o valoare medie a achiziţiei de 7,5 milioane de euro şi cu o cotă de piaţă de 19% din totalul tranzacţiilor. În continuare, deşi mai multe tranzacţii aflate în derulare ar putea fi întârziate, estimăm că sectorul birourilor rămâne cel mai activ, însă surprize plăcute ar putea veni şi din piaţa spaţiilor industriale, unde observăm un apetit ridicat”, a declarat Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE România.

În ceea ce priveşte livrările, aproximativ 76.000 mp de birouri au fost livraţi în Bucureşti în cadrul a patru proiecte de birouri şi alţi 122.000 mp urmează a fi livraţi până la sfârşitul anului, aproape jumătate fiind deja pre-închiriaţi.

Chiriile au crescut

În primul trimestru al anului, chiriile prime au crescut uşor, de la 18,5 la 18,75 euro/mp, în timp ce rata de neocupare a rămas relativ stabilă, în jurul valorii de 9,9% pentru spaţiile de birouri din Bucureşti.

„Situaţia actuală ar putea conduce la o creştere a renegocierilor contractelor de închiriere, în contextul în care multe companii vor dori să amâne decizii cu implicaţii financiare de anvergură. În acelaşi timp, spaţiile flexibile pot beneficia de o cerere crescută atât din partea companiilor de mici dimensiuni şi start-up-uri care şi-ar putea restrânge activitatea, cât şi din partea companiilor mari care îşi planifică următoarea mutare sau se confruntă cu întârzieri de amenajare a spaţiilor de birouri contractate”, a declarat Tudor Ionescu, head of Advisory & Transaction, Office, CBRE România.

În primul trimestru al acestui an, pe piaţa de retail din România au intrat trei retaileri care au ales Bucureşti pentru prima unitate şi au optat pentru conceptul de centru comercial: Breitling, Armani Beauty şi Movenpick au deschis magazine în centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Capitalei. La cele trei nume s-ar putea adăuga lanţul de supermarketuri Biedronka, care şi-a anunţat interesul pentru piaţa locală.

„Ne aşteptăm ca majoritatea deschiderilor de magazine să fie amânate, în contextul actual, atât în ceea ce priveşte brandurile noi, cât şi retailerii existenţi care urmau să îşi extindă reţeaua de magazine, incluzând contractele de închiriere semnate deja. În acelaşi timp, având în vedere măsurile sporite de sănătate şi siguranţă care se impun pe termen scurt şi mediu, este posibil ca retailerii să prefere centrele comerciale care fac dovada acţiunilor de prevenţie implementate. Spaţiile stradale ar fi putut reprezenta o opţiune interesantă pentru această perioadă, însă problemele acestor spaţii sunt aceleaşi ca înainte: prea mici, fără open space care să permită retailerilor să-şi prezinte conceptul, lipsa autorizaţiilor şi lipsa unei artere cu tenant mix puternic pentru a crea un flux suficient de cumpărători „, a declarat Carmen Ravon, head of Advisory & Transaction, Retail Services, în cadrul CBRE România.

Vânzări scăzute pentru unii retaileri

Închiderea magazinelor non-esenţiale din centrele comerciale, ca parte a măsurilor implementate în starea de urgenţă, a condus la scăderea bruscă a vânzărilor în special pentru retailerii care nu au avut servicii de vânzare online bine dezvoltate. Pe segmentele alimentar (supermarketuri şi hipermarketuri) şi electronice, vânzările online au crescut considerabil, la polul opus aflându-se vânzările pe segmentul de fashion, care încă o dată demonstrează legătura puternică cu magazinele fizice, fără de care nici vânzarile online nu funcţionează.

În ceea ce priveşte stocul de centre comerciale, acesta a rămas la aceeaşi valoare de la finalul anului trecut, respectiv 3,74 milioane mp, niciun proiect sau extindere nefiind livrate în primele trei luni din 2020. Pentru restul anului, o suprafaţă totală de 180.000 mp se află în construcţie în Bucureşti, Braşov, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Târgovişte şi Târgu Mureş. Deschiderea mai multor proiecte de retail a fost amânată pentru sfârşitul anului, ca urmare a situaţiei COVID-19, însă activitatea pe şantiere continuă.

Chiriile spaţiilor de retail au rămas stabile în primul trimestru din 2020, oscilând în jurul valorii de 80 euro/mp pentru suprafeţele de aproximativ 100 mp din centrele comerciale performante.

„Estimăm că se vor purta negocieri comerciale în întreaga piaţă de retail în perioada următoare şi vom asista la ieşiri de branduri de pe pieţele de retail, atât local cât şi la nivel internaţional. De asemenea, multe businessuri de retail se vor reinventa, mallurile îşi vor schimba felul in care au funcţionat până acum, aşa cum noi toţi vom fi forţaţi să acţionăm şi să lucrăm într-un mod diferit de acum înainte” a conchis Carmen Ravon.

Ce se întâmplă cu piața spațiilor industriale

Pe piaţa spaţiilor industriale, în primul trimestru din 2020 a fost tranzacţionată o suprafaţă netă (valoare care exclude renegocierile şi reînnoirile de contracte de închiriere) de 172.400 mp, reprezentând 91% din activitatea totală de leasing, arată datele CBRE Research. Cea mai mare tranzacţie din primul trimestru a fost reprezentată de pre-închirierea unei suprafeţe de circa 70.000 mp de către Ikea în proiectul CTPark Bucharest West. În total, Bucureştiul a atras 81% din activitatea totală de leasing, în timp ce vestul şi nord-vestul ţării, alături de est şi nord-est, au atras 19%.

La nivel naţional, în primele trei luni a fost livrată o suprafaţă de 97.000 mp, stocul total ajungând astfel la 4,49 milioane mp. Cea mai mare parte din suprafaţa nou livrată, aproximativ 80%, se află în Bucureşti şi a fost reprezentată de extinderea a două proiecte, WDP Ştefăneştii de Jos şi Eli Park I, în timp ce restul de 20% a fost livrat în centrul ţării, respectiv Braşov şi Sibiu.

„Suprafaţa absorbită efectiv a fost de 96.000 mp, aproape egală cu suprafaţa nou livrată, ceea ce a influenţat în bine rata de neocupare, fiind în acelaşi timp un semn pozitiv vizavi de cererea pentru spaţii industriale. Situaţia actuală impulsionează considerabil comerţul online şi are implicaţii directe în sectorul logistic. Ne aşteptăm astfel ca piaţa de spaţii industriale să fie vedeta din real estate în acest an, atât din perspectiva dinamicii chiriaşilor, cât şi a noilor investiţii derulate de dezvoltatori şi investitori”, a afirmat Andrei Jerca, head of Industrial Services, CBRE România.

Rata de neocupare a scăzut la 6,9% la nivel naţional, în timp ce chiriile pentru spaţiile industriale au rămas stabile în jurul valorii de 4 euro/mp, conform raportului CBRE Research.

