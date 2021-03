Platforma de mesagerie deținută de Facebook, WhatsApp, a anunțat că a lansat mai multe funcții pentru toți utilizatorii WhatsApp Web. Mai precis, aplicația a introdus apeluri video și vocale pentru utilizatorii săi de desktop.

Aplicația de mesagerie anunțat, printr-un mesaj pe Twitter că a făcut un update versiunii Desktop a WhatsApp. Se pare că aplicația a lucrat la implementarea apelurilor pe WhatsApp Web / Desktop. Totuși, o conexiune cu telefonul este încă necesară.

More screen so you never miss a single thing. End-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app: https://t.co/5L3rLU2O6X pic.twitter.com/lrKeP2qyCL

— WhatsApp (@WhatsApp) March 18, 2021