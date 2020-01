Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai bună performanță din ultimii 9 ani, pe fondul recuperării deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 în economie și pe piețele financiare, precum și evoluțiilor peste așteptări ale Bursei de Valori de la București.

Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) și până la finele anului 2019 a fost de 154%, adică un randament mediu anualizat de 8,35% pentru toată perioada de funcționare a Pilonului II. Acest indicator este cu mult peste rata totală inflației din perioada analizată (41,8%), respectiv rata medie analizată a inflației pentru exact aceeași perioadă (3,05%).

Câștig net de peste 2,6 miliarde de euro

Din cele 13 miliarde de euro administrate de Pilonul II la finele anului 2019, peste 2,6 miliarde de euro (12,6 miliarde de lei) reprezintă câștigul net obținut din investiții, exclusiv pentru cei peste 7,4 milioane de români care contribuie la acest sistem. Această sumă este netă de toate comisioanele de administrare percepute, care în prezent sunt printre cele mai competitive la nivel european, în urma modificărilor operate în legislație în ultimul an.

Performanțele fondurilor de pensii, în România și în lume, vor avea întotdeauna o anumită volatilitate, ele reflectând îndeaproape evoluția piețelor financiare și a economiei în ansamblu, pentru o structură de active reglementată. Mai mult, aceste evoluții sunt puternic influențate nu doar de mediu economic, ci și de deciziile politice. Un astfel de moment a fost adoptarea la finele lunii decembrie 2018 a OUG 114/2018, care a produs scăderi bruște și severe ale piețelor financiare din România, inclusiv a Bursei de la București, unde fondurile de pensii au investiții semnificative.

Performanța fondurilor de pensii este excepțională chiar și după adoptarea OUG 114

În acest context, randamentul cumulat al Pilonului II a pierdut aproape 4 puncte procentuale în mai puțin de 2 săptămâni la finalul 2018. Acesta a fost motivul pentru care anul 2018 a fost singurul an de la înființarea Pilonului II când randamentul la nivelul unui an a fost sub rata inflației. De aceea, orice analiză care se concentrează exclusiv pe anul 2018 și ignoră complet rezultatele istorice cumulate excepționale ale fondurilor de pensii este profund incorectă și va duce invariabil la concluzii greșite.

Chiar dacă performanța fondurilor de pensii se judecă exclusiv pe termen lung, graficul de mai jos prezintă performanța și inflația anuală tocmai pentru a arată că până și în urma unei astfel de analize atipice, performanța fondurilor de pensii raportată la inflație este una excepțională.

De altfel, rezultatele investiționale ale Pilonului II din România au primit o largă recunoaștere atât din partea unor prestigioase instituții internaționale de profil, cât și a celor din România:

„Sectorul fondurilor de pensii private (Pilonul II și Pilonul III) a continuat evoluția pozitivă, în pofida efectelor generate de incertitudinea cadrului legislativ.“ (sursa: “Raport asupra stabilității financiare, Banca Națională a României, decembrie 2019).

Pilonul II din România: „Fondurile de pensii cu cele mai bune randamente reale (ajustate cu rata inflației și nivelul comisioanelor) dintre 15 state UE analizate între 2007-2018”, timp de 4 ani consecutivi (sursa: “Pension Savings. The Real Return”, 2019, BetterFinance, Federația Europeană a Investitorilor și Utilizatorilor de Servicii Financiare).

Pilonul II din România, situat pe locul 9 dintre 51 de state analizate după randamentul mediu real (peste inflație) în perioada 2008-2018 (sursa: „OECD Pension Markets in Focus 2019”, realizat de OECD).

Te-ar putea interesa și: