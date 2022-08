Liviu Chesnoiu spune că el ar fi reușit să îl facă pe Dincă să recunoască adevărul

Potrivit psihologului criminalist, dacă un agresor nu își recunoaște fapta în primele 72 de ore, atunci autorităților le va fi mai greu să îl facă pe criminal să spună adevărul. Liviu Chesnoiu susține că dacă s-ar fi ocupat el de Gheorghe Dincă, ar fi aflat ce s-a întâmplat cu Luiza Melencu și Alexandra Măceşanu în maxim 72 de ore.

„Am testat astfel de subiecți. Dacă în primele 72 de ore un individ de genul acesta nu recunoaște fapta, este mai greu să o recunoască ulterior. Vedeți dumneavoastră, poliția cercetează, parchetul cazează, justiția judecă. Până la verdictul final, acesta este suspectul nostru, să zicem. Acest individ avea o mască la început. Dacă vă uitați cu atenție la el vedeți că masca aceea reprezenta un om hatte-uit, un animal încolțit.

Atunci era momentul psihologic să recunoască tot, să dea amănunte, probe și așa mai departe. Dacă a trecut timpul, el a început să nu mai recunoască nimic. Cum adică să îl bată? Păi în meseria noastră dacă dai într-un criminal… Păi așa ceva nu se întâmplă pentru că hai sa zicem prin absurd că cineva este forțat să recunoască ceva ce nu a făcut, păi scapă criminalul adevărat. Deci așa ceva nu se întâmplă la noi în meseria aceasta.

Omul acesta a prins curaj, a văzut că îi merge, toată lumea impresionată de vârsta lui, de tupeul lui, l-au luat cu frumușelul. Păi dacă veneam noi, vechea gardă și ne ocupam de un astfel de individ, păi nu îmi trebuiau mai mult de 72 de ore ca să aflu tot adevărul și ceva în plus pe de asupra. Cum adică nu recunoaște la început și schimbă declarații? Acum judecătorul are un dosar foarte elaborat și va lua o hotărâre. Până atunci ne dăm și noi cu părerea ca simpli cetățeni”, a declarat vineri Liviu Chesnoiu, potrivit Realitatea Plus.

În prezent, Gheorghe Dincă îşi aşteaptă sentinţa pentru infracţiunile de trafic de persoane, viol şi omor. Vineri, 12 august 2022, procesul crimelor din Caracal s-a judecat pe fond la Tribunalul Olt, unde ar fi trebuit să se pronunţe sentinţa criminalului de la Caracal, însă judecătoarea a absentat din motive medicale, astfel că, pronunţarea sentinţei a fost amânată pentru data de 9 septembrie 2022.

Bunicii Luizei Melencu cred că nepoata lor trăiește. Ei susțin că autoritățile ascund adevărul

După cele întâmplate vineri la Tribunalul Olt, bunicii Luizei Melencu (prima victimă a lui Gheorghe Dincă), sunt sfâșiați de durere. Ei au avut grijă de ea încă din copilărie, dar de trei ani de zile, de când „mândrețea lor de fată” a dispărut, aceștia trec prin clipe de coșmar. În prezent, bunicii Luizei susțin că procesul lui Dincă a fost „fabricat“, iar autorităţile nu şi-ar dori ca adevărul să iasă la iveală.

Ei resping varianta procurorilor, potrivit căreia nepoata lor ar fi fost violată de Gheorghe Dincă și apoi omorâtă. Aparent, nu există nicio probă care să susţină acuzaţia de omor, spun oamenii îndoliați și avocații lor. Ei predint că varianta uciderii este doar o „poveste” spusă inițial de Dincă şi apoi retrasă.

Bunicii Luizei cred că nepoata lor ar fi ajuns, prin intermediul lui Dincă şi al complicilor lui, pe mâna traficanţilor de carne vie. Acest „circuit“ ar fi, de fapt, protejat de autorităţile române.

