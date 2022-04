Noi incidente în Belgorod, care ar putea reprezenta atacuri ale Ucrainei peste graniţă.

Ucraina a atacat din nou ţinte din Belgorod? Oraşul rusesc zguduit de explozii la prima oră

Oraşul rusesc Belgorod se află la doar 40 km de frontiera cu Ucraina. La primele ore ale dimineţii, miercuri, 27 aprilie, o serie de explozii puternice au zguduit acest oraş.

Informaţia a fost confirmată de către guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, care spune şi că un depozit de muniție din provincie a luat foc.

Potrivit oficialului rus, niciun civil nu a fost rănit în incendiul care a izbucnit la o instalație din apropierea satului Staraya Nelidovka și care a fost ulterior stins, relatează agenţia Reuters.

Imagini incredibile filmate la faţa locului

Reţelele de socializare au fost imediat inundate de imagini cu incendiul puternic de azi dimineaţă, dar şi cu ceea ce pare a fi o lansare de sistem antiaerian în Belgorod.

Provincia Belgorod din Rusia este vecină cu regiunile Luhansk, Sumî și Harkiv din Ucraina, toate trei fiind marcate de lupte grele din 24 februarie, momentul debutului invaziei ruseşti şi până în prezent.

Reamintim că, luna aceasta, oficialii ruşi au acuzat Ucraina că a atacat cu elicoptere un depozit de combustibil din Belgorod, dar și că a deschis focul asupra mai multor sate din această provincie.

Munitions depot still on fire in the Belgorod People’s Republic (BPR) as of the morning of April 27th. #WindofChange pic.twitter.com/qdwp32yP50 — Igor Sushko (@igorsushko) April 27, 2022

Ammo depot is on fire in the Belgorod region pic.twitter.com/1BmMU0OHcU — Mykhailo Golub (@golub) April 27, 2022

The governor of Belgorod said there is a fire at an ammunition depot near Staraya Nelidovka. A CCTV video shows a flash in the sky, possibly from anti-aircraft missiles. https://t.co/g4MTJQln8Z pic.twitter.com/COAwBRRJoX — Rob Lee (@RALee85) April 27, 2022

Explozii au putut fi auzite, miercuri dimineaţă, şi în oraşul rusesc Kursk

Au fost probleme în Rusia şi în provincia Kursk, o altă regiune care se învecinează cu Ucraina.

Guvernatorul provinciei, Roman Starovoyt, a anunţat că au fost auzite explozii, miercuri dimineață devreme, în orașul Kursk, fiind vorba probabil de lansări ale sistemelor de apărare aeriană.

🔥 Breaking • Tonight, the Russians air defense system was very much actiive in Kursk, Russia .• According to some reports, 3-4 expl💥sions thundered, • Preliminary, an aircraft was shot down. pic.twitter.com/YiQBBWTz1X — OsintTv📺 (@OsintTv) April 27, 2022

Ucrainenii păstrează controlul asupra majorității spațiului aerian, indică un raport al Londrei

În altă ordine de idei, potrivit unui raport prezentat miercuri dimineaţă de către Ministerul Apărării din Marea Britanie, armata ucraineană a reușit să păstreze controlul asupra celei mai mari părți a spațiului său aerian, rușii nereușind să suprime aviația și apărarea anti-aeriană ale Ucrainei.

Ucraina continuă să pună în pericol mijloace aeriene rusești. Activitatea aeriană rusă se concentrează în principal în sudul și estul Ucrainei, oferind sprijin forțelor sale terestre.

Rusia are un acces aerian foarte limitat în nordul și vestul Ucrainei, limitând acțiunile sale ofensive la lovituri în adâncime cu arme de trase de la mare distanță. Rusia continuă să vizeze activele militare ucrainene și infrastructura logistică din întreaga țară, se mai arată în raportul britanicilor.