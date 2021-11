Florin Cîțu le dă social democrațiilor un ultimatum în negocieri: E important să nu aruncăm în aer stabilitatea financiară. Nu vom mai putea plăti salariile și pensiile

Totodată, Florin Cîțu a ținut să sublinieze că pensiile și alocațiile vor crește și există loc de negocieri pentru „un procent, două” dar este important „să nu aruncăm în aer stabilitatea financiară”.

„Nu e un blocaj, sunt încă divergențe referitoare la modul în care noi vedem să administrăm o economie. Noi am arătat că se poate să ai și venituri bugetare mai mari fără să crești taxe și să ai o redistribuție pe care o face piața. Noi așa credem că, fără intervenția statului, se pot redistribui resursele economiei echitabil. De partea cealaltă se dorește intervenția statului, așa se crede că se poate redistribui avuția. Este bizar să vorbim astăzi despre măsurile pe care eu le-am contracarat în programului lui Dragnea, și taxe de solidaritate și impozit pe venit global, sunt mai multe acolo. Opinia mea este că nu sunt de acord, le-am atacat atunci, când eram în opoziție, ar fi culmea să le introducem astăzi, nu pentru că există o barieră ideologică, ci pentru că nu funcționează.

Eu am cerut reformă la Metrorex, nu s-a făcut, am cerut reformă la CFR Călători, nu s-a făcut. Am avea loc să eficientizăm aparatul public. E nevoie de o reformă a administrației publice și așa putem găsi resurse pentru creșterea salariilor și a pensiilor. Eu am cerut reorganizare la ministere, iar la Ministerul Sănătății nu s-a făcut nici acum.

Alocațiile vor crește, pensiile vor crește. Mai discutăm acolo, un procent, două. E important să nu aruncăm în aer stabilitatea financiară. Dacă facem creșteri, nu vom mai putea plăti salariile și pensiile peste un an sau doi. Nu are sens să destabilizăm economia. Trebuie să încurajăm acumularea de capital”, a spus Florin Cîțu înainte de o nouă rundă de negocieri cu PSD.

Trebuie găsită o soluție

De asemenea, acesta a spus că trebuie să fie găsită o soluție. Astfel, acesta așteaptă „soluția experților pentru desființarea SIIJ”.

„Trebuie să respectăm MCV, trebuie să găsim o soluție. Vom vedea soluția experților pentru desființarea SIIJ, nu mai are rost să cerem o opinie de la Comisia de la Veneția”, a completat șeful PNL.