Vești bune pentru români! Marcel Ciolacu: Categoric va fi o creștere. Sunt vizate pensiile, alocațiile și salariile

Președintele PSD a spus că simulările vizează un pachet integrat şi că sunt luate în calcul mai multe majorări de la 1 ianuarie iar rezultatele vor fi prezentate săptămâna viitoare.

„Avem două-trei simulări şi aşteptăm impactul să fie calculat de Ministerul de Finanţe. Toate sunt de creştere. (…) Cred că săptămâna viitoare vom fi în măsură să prezentăm întregul capitol pe Muncă. (…) Vor fi multe majorări de la 1 ianuarie. (…) Sunt două-trei variante şi în funcţie de impactul bugetar, fiindcă avem şi o construcţie a bugetului pe anul următor”, a transmis Marcel Ciolacu.

Va exista într-adevăr o creștere a pensiilor

De asemenea, acesta a ținut să sublinieze că va exista o creștere a pensiilor.

„Categoric va fi o creştere. Ne menţinem creşterea pe care o avem în cele zece măsuri. (…) Vom veni după următoarea şedinţă, după ce avem toate calculele pe impactul bugetar şi vă vom prezenta acest lucru. Cresc, nu scad. Vom veni exact cu procedura, să o înţeleagă toată lumea”, a declarat Ciolacu.

Totodată, acesta a fost întrebat despre creşterea salariilor bugetarilor iar liderul PSD a evitat să dea un răspuns, arătând că trebuie aşteptat ca rezultatele acestor simulări să fie prezentate.

„Lăsaţi-ne să venim cu întregul pachet şi să îl prezentăm”, a completat Marcel Ciolacu.

Anterior, Marcel Ciolacu a spus că vrea taxe mai mari pentru unii români. Liderul PSD a transmis un mesaj categoric: Cine deține vile impresionante cu piscină, cine își permite să aibă iaht și schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, președintele PSD a spus că vor fi, însă, și beneficii pentru cei cu venituri reduse și medii.

„Am enunțat înaintea începerii negocierilor pentru formarea noului guvern un principiu simplu: taxe mai mari pentru bogați și beneficii pentru cei cu venituri reduse și medii. Cine deține vile impresionante cu piscină, cine își permite să aibă iaht și schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, în cazul salariaților cu venituri mici din companiile private, creșterea veniturilor – nu doar prin majorarea salariului minim, care este obligatorie – inclusiv printr-un sistem de mărire a deducerilor pentru familiile cu copii ar putea aduce un plus de 3-400 de lei lunar. Iar pentru familiile în care fiecare dintre părinți câștigă în jur de 2500 de lei net, acești bani în plus chiar contează!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.