Marcel Ciolacu vrea taxe mai mari pentru unii români. Liderul PSD a transmis un mesaj categoric: Cine deține vile impresionante cu piscină, cine își permite să aibă iaht și schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, președintele PSD a spus că vor fi, însă, și beneficii pentru cei cu venituri reduse și medii.

„Am enunțat înaintea începerii negocierilor pentru formarea noului guvern un principiu simplu: taxe mai mari pentru bogați și beneficii pentru cei cu venituri reduse și medii.

Cine deține vile impresionante cu piscină, cine își permite să aibă iaht și schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creșterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, în cazul salariaților cu venituri mici din companiile private, creșterea veniturilor – nu doar prin majorarea salariului minim, care este obligatorie – inclusiv printr-un sistem de mărire a deducerilor pentru familiile cu copii ar putea aduce un plus de 3-400 de lei lunar. Iar pentru familiile în care fiecare dintre părinți câștigă în jur de 2500 de lei net, acești bani în plus chiar contează!”, a scris, liderul PSD, Marcel Ciolacu pe Facebook.

El a explicat că „doar prin acest sistem simplu de deduceri”, se poate genera creșterea veniturilor a 85% dintre salariați cu un impact bugetar marginal ce nu dă epășește 0,2% din PIB.

Mesajul lui Marcel Ciolacu: E o dezbatere legitimă

„Da, cred că a venit momentul să ne gândim la taxarea mai consistentă a bogăției și a luxului! Și nu spun asta fiindcă mi s-a năzărit peste noapte, ci pentru că este o dezbatere legitimă care se poartă pretutindeni în Europa și în lume.

Realitatea imposibil de negat este că pandemia a adâncit inegalitatea socială. În primul an al crizei, oamenii cu venituri reduse au fost în primejdie să-şi piardă locul de muncă şi salariul. În cel de-al doilea an, ei văd cum – cu veniturile practic înghețate – sunt obligați să reziste în fața unui uragan devastator al scumpirilor. Cei bogaţi, în schimb, au trebuit să se restrângă mult mai puţin. Majoritatea și-au recuperat în 2021 pierderile din anul precedent – iar dacă încă nu s-a întâmplat asta, cu siguranță nu s-au gândit să renunțe la a-și încălzi apa piscinei de teama facturii la energie. Și nici să renunțe la cel mai nou bolid de lux din pricina scumpirii carburantului. O creștere progresivă a impozitului pentru a doua sau a treia casă ori mașină ar fi, în cazul lor, o cheltuială insesizabilă”, a explicat Marcel Ciolacu într-un editorial pe Digi24.