Irina Loghin s-a operat de hernie de disc acum mai bine de o lună. Diagnosticul medicilor a surprins-o, știindu-se o fire sportivă. La numai câteva zile după intervenție, interpreta de muzică populară a participat la botezul nepoatei sale, Ana Alexandra. Mai mult, a susținut un scurt program artistic.

Irina Loghin a revenit pe scenă după operația de hernie de disc

La o lună și jumătate după ce s-a operat, Irina Loghin a revenit pe scenă alături de Gheorghe Turda și Daniela Condurache. Aceștia au participat la filmările emisiunii „Tezaur Folcloric” de la TVR, iar imaginile vor fi difuzate în perioada Paștelui. Colegul său de breaslă, Gheorghe Turda, a dezvăluit că starea de sănătate a artistei s-a îmbunătățit considerabil.

„Am filmat, aseară, cu Daniela Condurache, dar și cu Irina Loghin, prietena mea, pentru emisiunea „Tezaur folcloric”, care se va difuza, de Paște, la TVR. După operația pe care a suferit-o la coloană, cred că aceasta a fost prima ei cântare. A mai fost la botezul nepoatei, însă, atunci, nu prea a cântat, căci nu se simțea foarte bine. Mă invitase și pe mine la botez, dar nu am ajuns pentru că nu eram în țară.

Irina este bine acum, am vorbit cu ea, dar n-a stat mult la filmări, a cântat două piese și a plecat. Este în putere și arată foarte bine, deși are niște anișori. Eu am cunoscut-o pe Irina Loghin de când era foarte tânără, am fost cu ea și în multe turnee, în America și în Canada, inclusiv în perioada 1988-1989. Irina este tare simpatică și plină de umor, știe foarte multe bancuri, cu popi, cu ardeleni, cu olteni”, a spus acesta, potrivit Playtech.ro.

Nu este prima colaborare a celor doi cântăreți

Nu este însă prima oară când Irina Loghin și Gheorghe Turda colaborează. Acum 21 de ani, au filmat împreună și videoclipul piesei „Împodobește, mamă, bradul!”.

„M-a făcut să și plâng acel moment. La filmări, m-au pus în fața faptului împlinit, căci nu știam colindul. M-a impresionat, a plâns și Irina. Videoclipul s-a filmat într-o casă dintr-un cartier din Capitală. Nu a fost regie, eu și Irina am plâns amândoi pe bune, eram tare emoționați. Suntem artiști sensibili. Eu sunt de părere că bărbatul care nu știe să plângă ăla nu e artist, nu e sensibil”, a povestit Gheorghe Turda, mai relatează sursa citată.