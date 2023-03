Cum reușește Sofia Vicoveanca să se mențină în formă la cei 81 de ani ai săi?

Sofia Vicoveanca are 81 de ani, însă pare mult mai tânără. Deși majoritatea oamenilor cred că această apelează la tratamente faciale costisitoare, realitatea este complet alta. Artista de muzică populară preferă remediile naturale pentru a se menține în formă.

În cadrul unui interviu de excepție, Sofia Vicoveanca a mărturisit ce mănâncă zilnic pentru a se menține în formă. Vedeta a recunoscut că nu are voie să țină cură de slăbire pentru că „ar curge pielea pe ea”, așa că este nevoită să se mențină la aceeași greutate. Artista de muzică populară bea zilnic suc din țelină, morcov, sfeclă roșie, măr, cartof crud, roșie și câteva picături de lămâie, evită cafeaua, alcoolul și tutunul.

„Eu consum foarte multe crudități. Dimineața îmi fac un suc din țelină, morcov, sfeclă roșie, măr, cartof crud, roșie și câteva picături de lămâie. În rest, consum foarte multe salate. Mai mănanc branză, ouă. Seara nu prea mănânc, dar din când în când mai poftesc la câte ceva dacă mă uit la vreun film. Cafea nu beau, alcool nici atât, țigara nu știu să o mânuiesc, în schimb beau foarte multe ceaiuri”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru EGO.

Deși bea zilnic suc proaspăt de legume și mănâncă salate, Sofia Vicoveanca nu se ferește de grăsimi, însă mereu mănâncă alimentele grase cu măsură.

„Acum nu mai gătesc pentru că dacă fac o ciorbă, cine mănâncă mai multe porții? Eu merg pe minuturi, îmi plac ouăle moi, așa cleioase, cu pâine prăjită, cu o țâră de unt, să știți că îmi place smântâna, smântâna cu mămăliguță, nu mă feresc de grăsimi, cam 2 mese pe zi, cam așa e. Nu beau cafea, că am tensiune oscilantă și mă mai cruț, un capuccino cu lapte mult, ceaiuri, te miri ce!”, a adăugat artista de muzică populară.

La cei 81 de ani ai săi, Sofia Vicoveanca se simte tot mai aproape de pământ

Vă amintim că, în cadrul unui podcast, vedeta a mărturisit că încearcă să se detașeze de momentele dificile din viața ei scriind poezii, făcând curățenie prin casă sau ocupându-se de flori. Aceasta a mărturisit, totodată, că se simte tot mai „aproape de pământ”.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata… Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare.”, a spus Sofia Vicoveanca.

În cadrul acelui podcast, Sofia Vicoveanca a povestit mai multe întâmplări din copilăria sa care au marcat-o de-a lungul vieții.

„Părinții mei au avut o situație foarte bună, aveau o prăvălie. Noi ne-am refugiat la o mătușă la Vicov, de asta mi se zice că sunt vicoveancă. Tata era prizonier, dar după război a apărut foametea. Eu încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la ce am învățat de la mama.

Mama a avut grijă să mă pregătească pentru lumea satului – să știu tot rostul casei, al câmpului. Și în prezent am o vorbă: ”Doamne, să nu mă auzi ce spun acum! Dar dacă ar fi să o iau de la început, eu nu aș muri de foame“. Știu să țes covoare, să mulg vaca, să prășesc… Am rămas cu acestea și nu le dau la spate.

Îmi spunea așa mama: ai grijă, să nu vorbești mult, să nu râzi tare. Dacă ți-a dat cineva dreptate din privire, să nu uiți sî mulțumești. Cam așa. Eu nu am o poză de copil. Am fost necăjită tare. Este refugiul meu, să nu îmi bată urâtul și singurătatea la ușă. Primul lucru când mă scol, îmi fac patul. Zilnic fac ceva. Ori spăl, ori calc, ori am grijă de flori”, a declarat vedeta.