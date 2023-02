Sofia Vicoveanca s-a întors recent dintr-o vacanță exotică petrecută în Bali. Celebra cântăreață de muzică populară a petrecut șapte zile într-un adevărat paradis. Ce a descoperit Sofia Vicoveanca în Bali?

Sofia Vicoveanca, uimită de experiența din Bali

„Doamne, cum știi tu să-mi bucuri sufletul, să mă duci în locuri, să văd minunile lumii… Mi-am îmbogățit sufletul! Când am ieșit, am zis: «Doamne, s-a răsturnat căruța cu scutere!»… erau peste tot cu ele, de la cei mici până la mame cu pruncul la sân.”, a spus Sofia Vicoveanca.

„Am călătorit mult prin lume. Nu am numărat aceste plecări, poate cine nu are ce face stă să numere. Eu am treabă. Am multe de făcut. Drumul a fost lung, dar a meritat. Am schimbat avionul în Qatar.

E adevărat, drumul a fost lung până în Bali și dificil cu fusul orar, în primele două zile. Erau șase ore diferență, dar până la urmă ne-am acomodat și nu a fost o problemă. M-am bucurat de tot ce am văzut pe acolo”, a spus ea.

Ce a impresionat-o cel mai mult pe cântăreața de muzică populară?

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a mărturisit ce a impresionat-o cel mai mult în Bali și ce și-ar fi dorit să ia cu ea înapoi în România.

„Era o înțelegere deplină (în trafic- n.red), n-am văzut polițist pe stradă! Știu să se apere și să se ajute! Mare lucru, e de ținut minte! Liniștea! Pacea și înțelegerea dintre oameni! (…) Există acolo o armonie între oameni, așa mi s-a părut!”, a mărturisit celebra cântăreață de muzică populară.

Cine i-a oferit cadoul Sofiei Vicoveanca?

Înainte să plece în vacanță, Sofia Vicoveanca a recunoscut că excursia din Bali a fost un cadou de la fiul său.

„Băiatul meu m-a luat în vacanță, sinceră să fiu. Mergem cu băiatul și cu nepoata cea mică în Bali, în Indonezia. Nu am fost, de-aia m-am și prins în horă. Am fost în Kenya și în alte locuri, dar aici nu. Au ales Vlad și nepoțica mea și mă duc pentru că mai văd și eu lume.

Pe mine mă interesează în primul rând de căldură, de cum este clima. Acum este perioada ploilor, dar vom prinde timpuri și mai bune. Vacanța în Bali a fost cadou de la băiat. Puteam să refuz așa ceva? Nici el nu refuză de la mine. E interesant, pentru că nu am fost acolo și e bine de văzut, ca să știm cum e. Nu știu dacă o să fie timp de plajă.”, a mai declarat Sofia Vicoveanca.