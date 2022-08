Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu și unul dintre puținii oameni care au fost mereu alături de Liviu Dragnea atunci când acesta a trecut prin momente grele a spus adevărul. El a vorbit despre motivele care au dus la ceartă și în cele din urmă la o ruptură între ei.

De ce s-au certat Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu

„Explicația mea e următoare: cât a fost la închisoare, m-am dus singur, nu era nimeni, abandon total. (…) Unii îmi explicau permanent lucruri, detalii foarte complicate, am continuat să cred.

La închisoare l-am întrebat între patru ochi, noi doi, cu geamul: Liviu, prietene, ai fost la acest siaj, sunt toate dovezile, vorbesc toți de lângă voi, vorbește Ponta de lucruri cumplite. Și l-am rugat, dacă ieși de aici, te schimbi, ieși din siajul ăsta, din astfel de combinații, de prietenii, ții cont de camaraderie, de prieteni, nu mai înjunghii pe la spate, nu-ți mai părăsești prietenii pentru că te presează ăla sau ăla, nu mai vii cu Ciolacu, cu academii, ieși din asta. A zis: Da!. Și a ieșit.

Eu spun fac un partid. I-am spus că fac acest partid pentru toți oamenii, și pentru medici, lăcătuși … (…) Această platformă îți va permite ție, dacă te-ai schimbat, să te susținem și am și eu garanția 100 la suta că nu mai ai niciun fel de problemă cu siajul ăsta, să candidezi. Iată că nu. Am întrebat public”, a relatat Codrin Ștefănescu la Realitatea TV.

Codrin Ștefănescu: Am sute de argumente ca s-o fac

Amintim că, săptămâna trecută Liviu Dragnea a cerut conducerii Alianței Pentru Patrie (APP) să nu-i mai asocieze imaginea cu numele partidului, certându-se cu fondatorul formațiunii, Codrin Ștefănescu, unul dintre puținii colegi din PSD care i-a stat alături inclusiv în perioada în care a stat la închisoare.

De precizat că, deși APP s-a folosit de imaginea lui Liviu Dragnea, politicianul nu a fost niciodată membru al partidului din cauza restricțiilor juridice ca urmare a condamnării sale.

„Dacă eu, care nu mi-am schimbat discursul și ideile în zeci de ani, dacă eu, care l-am susținut până în pânzele albe pe Liviu Dragnea, am ajuns să mă despart de el, este dovada că am sute de argumente ca s-o fac. Eu am greșit, că am crezut că un om rău se poate schimba și să devină un om bun”, declara Codrin Ștefănescu în podcastul de luni moderat de Robert Turcescu și Dan Andronic pe canalul de YouTube EVZ Capital.