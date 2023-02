Horia Moculescu este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori din țară, însă venitul său nu se compară cu cel al pensionarilor din alte domenii.

Artistul are peste 40 de ani de muncă, însă pensia nu îi asigură singură un trai bun, mai ales că, pe lângă cheltuielile pentru hrană, Horia Moculescu trebuie să dea bani și pe tratamente.

Horia Moculescu primește de la stat aproximativ 2.000 de lei, însă mai are și alte proiecte sau colaborări care îi rotunjesc veniturile. Problemele de sănătate nu-i mai permit să urce pe scenă, însă el mai este chemat în calitate de jurat la diverse concursuri muzicale.

Pentru fiecare colaborare pe care o are primește și un onorariu care începe de la 300 de euro și poate ajunge chiar și la 1.000 de euro.

Horia Moculescu a fost internat în spital

Problemele de sănătate i-au cam dat bătăi de cap artistului. În urmă cu câteva luni Horia Moculescu a fost internat în spital, subliniind că problemele nu sunt grave, doar că a dorit să prevină anumite complicații.

”Eu sunt într-un spital care este o clinică excepțională. Sunt la Ana Aslan unde nu aș fi câștigat în altă parte atâta pozitivism. La 85 de ani, un om responsabil se mai gândește că trebuie să își facă și niște reparații.

Eu îmi fac revizia așa cum am făcut și cu mașina asta săraca pe care o am de 17 ani, când trebuia așa cum scrie în carte. Și așa scrie în carte că la 85 de ani mai faci câte o revizie”, a spus artistul la momentul respectiv.

Artistul are probleme de sănătate din cauza fumatului

Horia Moculescu a fumat foarte mult în tinerețe, dar s-a lăsat la vârsta de 65 de ani. Totuși, toți anii în care a fumat și-au lăsat amprenta asupra sănătății sale.

”Se spune că dacă fumezi îți scrutezi viața cu zece ani, eu dacă nu fumam aveam acum 95 de ani…. Acum respir mult mai bine, chiar după prima vizită făcută la Ana Aslan, în primăvară, când am intrat cam decrepit și am ieșit un om în forță, dar de atunci am mai pățit niște lucruri neplăcute inclusiv un COVID”, spunea artistul la un moment dat.