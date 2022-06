Informația momentului despre Elena Udrea a venit chiar acum. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Silvia Uscov, care este unul dintre avocații fostului ministru al Turismului, a rupt tăcerea și a vorbit despre situația reală în care clienta sa se află.

Aceasta susține că i-a adus Elenei Udrea motivarea deciziei prin care i-a fost respinsă contestația și a petrecut patru ore pentru a discuta despre toate aceste aspecte.

Avocata fostului ministru susține că a fost șocată de ”încercarea disperată de a justifica un abuz”, care, de fapt, nu ar avea nicio justificare în drept. Silvia Uscov a mai adăugat că în realitate nu s-a dorit rejudecarea procesului, pentru că Elena Udrea ar fi trebuit să fie achitată, având în vedere lista unor probe ale infracțiunilor de care este acuzată.

Adevărul despre dosarul Elenei Udrea

„Astăzi i-am dus doamnei Udrea la Penitenciarul Târgșor motivarea deciziei din 07.04.2022 prin care s-a respins contestația în anulare și am petrecut patru ore pentru a discuta pe marginea acesteia.

A rămas șocată de ceea ce nu poate fi descris decât ca o încercare disperată de a justifica un abuz care nu are, de fapt, nicio justificare în drept. Concluzia nu poate fi decât că nu s-a vrut rejudecarea procesului pentru că atunci ar fi trebuit să o achite în lipsa unor probe veritabile ale infracțiunilor”, a scris avocata Silvia Uscov, pe pagina de Facebook.

Aceasta a mai adăugat că fostul ministru al Turismului ale aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni, iar la momentul actual se află într-o detenție nelegală, ea aducând și argumente solide în acest sens.

„Nu este nicio diferență din punctul de vedere al legii dacă a fost judecată de un complet nelegal al ICCJ sau ar fi fost judecată de vecinii din bloc ori bătrânele adunate pe o bancă la poartă”, a mai spus aceasta.

În același timp, avocata a acuzat ICCJ de comiterea unui ”abuz evident”, care trebuie îndreptat de urgență.

Avocatul Elenei Udrea acuză ICCJ de abuz

„Nu contează ce sau câte poșete are un om, el are aceleași drepturi ca noi toți! Speranța este una singură: luni, la ICCJ, în cadrul ultimei căi de atac, recursul în casație. ICCJ a comis un abuz evident (nici nu mai contează numele judecătorilor), tot ICCJ are îndatorirea să îl îndrepte! Jus est ars boni et aequi – Dreptul este arta binelui și a echității”, a mai adăugat apărătoarea fostului ministru.

Amintim faptul că în cursul zilei de joi, autoritățile bulgare au extrădat-o pe Elena Udrea în România. Fostul ministru al Turismului a intrat pe la Vama Giurgiu, fiind predată polițiștilor de la Penitenciarul Giurgiu, de unde ulterior a ajuns la Penitenciarul Târgşor, în județul Prahova.

În ceea ce privește acuzațiile aduse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o pe Elena Udrea la șase ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitivă.