Este vestea momentului în România. Va fi introdusă o nouă taxă pentru cei care au centrale de apartament. Mai exact, țara noastră va introduce din 2027 o taxă pe carbon, care va avea o valoare între 0,5 și 1 leu pe unitate de măsură a combustibililor fosili folosiți la centralele de apartament și la automobile.

Tanczos Barna, ministrul mediului, a dezvăluit că măsura va fi introdusă în conformitate cu noile decizii luate de miniștrii Mediului din Consiliul UE.

„Europa, în momentul de faţă, a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon. Sunt două elemente: benzina-motorina, plus centrala de acasă pentru gaz sunt cele două elemente care vor fi taxate pentru a colecta pentru fondul social de climă sumele care se reintroduc în economie, sub formă de subvenție sau sub formă de sprijin pentru tranziției, pentru cumpărarea altor centrale, altor soluții, pompe de căldură, fotovoltaice etc”, a spus Tanczos Barna.

Noua taxă se va aplica la încălzire și la transporturi

Noua taxă se va aplica în general la încălzire și la transporturi, iar costurile suplimentare ar urma să fie compensate pentru consumatorii vulnerabili din fondul social climatic, înființat la nivelul UE, din care urmează ca aproape 6 miliarde de euro să fie puse la dispoziția României.

„Din suma primită de România din fondul social climatic, 35% se va folosi pentru a compensa taxa pe carbon în bugetele familiilor unde veniturile se situează la un anumit nivel, care nu s-a stabilit încă. În plus, din diferența de 65% se pot finanța diverse tehnologii de reducere a emisiilor de carbon, a mai anunțat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a arătat că, dacă se va aplica această prevedere, în principiu, din 2027 se va aplica o taxă pe fiecare metru cub de gaz consumat atât în gospodării, cât și în firmele mici și mijlocii.

„Dar, pentru noi, cel mai important lucru din această decizie este fondul social dedicat pentru climă. Acest fond social va asigura României un venit în plus garantat, în comparație cu contribuția. Va fi un fel de fond de mediu pe care îl folosim noi acum, dar mult mai consistent”, a declarat Barna.

Cine va scoate mai mulți bani din buzunar

Ministrul Tanczos Barna nu vede nimic rău în această nouă taxă pe care o vor plăti toți românii care au ales să investească în propriul confort, în loc să rămână captivi unor sisteme de termoficare vechi, ineficiente și costisitoare. Tanczos Barna se bucură că vor intra mai mulți bani în bugetul României.

Amintim că oficialii europeni au ajuns la un acord cu privire la data de la care va fi impusă o nouă taxă celor care dețin centrale termice de apartament. Noua taxă va fi aplicată, cel mai probabil din anul 2027 și va fi calculată în funcție de fiecare metru cub de gaz consumat de o centrală termică de apartament. O reglementare în acest sens va trebui transpusă în legislația românească, de Guvernul României.