Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a mărturisit, recent, că după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2009, a mers la spital pentru un consult. Pe vremea aceea, rezultatele analizelor sale i-a șocat pe medicii.

„Mi-aduc aminte că, după alegerile din 2009, m-am dus la un control. M-au pus medicii pe niște aparate și mi-au măsurat un fel de intensitate energetică. Au început să se cheme unii pe alții: doctorii cu asistentele. Se uitau la mine ca la un cobai. Aveam un nivel de energie atât de scăzut încât spuneau: „dar puteți să mergeți?! auziți bine?!

Și am stat câteva zile așa… m-am adunat, m-am speriat și apoi m-am dus din nou la medic. Rezultatul analizei era normal. Mi-au spus că nu au văzut în viața lor pe cineva care să fie atât de epuizat emoțional și energetic și, după câteva zile, să-și revină. Cazul meu a fost extrem. Ce vreau să zic este că trebuie să ai răbdare cu tine.” a spus Mircea Geoană la podcastul lui Damian Drăghici.

România, tratată ca o țară de mâna a doua

De asemenea, Mircea Geoană a vorbit și despre aderarea României în Spațiul Schengen. Secretarul adjunct al NATO susține că ceea ce s-a întâmplat în 2022 arată că România este tratată ca fiind o țară de mâna a doua.

„Ce s-a întâmplat cu Schengen nu este o chestie în sensul că „mai stăm un pic la coadă”. Ce s-a întâmplat cu Schengen, de fapt, este ilustrarea faptului că suntem tratați ca fiind de mâna a doua, iar lumea nu mai suportă acest lucru. De aici vine mânia oamenilor. Nu vorbesc de mecanica, execuția problemei etc. Politic, tehnic putem discuta. Românul a răbufnit și trebuie să spun că românul are dreptate să răbufnească pentru că sunt lucruri pe care noi le-am putea face mai bine ca țară, ca instituții etc.”, a mai spus Secretarul adjunct al NATO.

Când trebuia România să intre în Schengen?

De asemenea, secretarul adjunct al NATO suține că „este dreptul nostru” să intrăm în Schengen.

„Ni se cuvinte să intrăm în Schengen! Este dreptul nostru. Eu am negociat: în decembrie 2004, cu Vasile Pușcaș, am fost la Bruxelles și am încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Eu am semnat, cu mâna mea. Automat trebuia să intrăm în Schengen la cinci ani după aderarea în UE, să nu mai avem MCV, să intrăm în zona euro, să avem mai multe coridoare europene. Coridorul 9 transversal prin Moldova românească a dispărut complet de pe hartă. De ce a dispărut? Cum a dispărut?! Am semnat clar: la cinci ani după aderarea în Uniunea Europeană, trebuia să nu mai avem MCV! Am semnat și să aderăm în Schengen! Și pentru zona euro!”, a mai spus Mircea Geoană.