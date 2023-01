Cea mai gravă problemă a României este depopularea țării

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit miercuri, 4 ianuarie 2023, despre problemele cu care se confruntă țara noastră. Potrivit spuselor sale, deși România este o țară cu potențial, are mari probleme legate de depopulare, neîncrederea oamenilor în instituțiile statului și resursa umană slab calitativă care se îndreaptă spre politică. Din punctul lui de vedere, oamenii ar avea alt comportament dacă s-ar îmbunătăți condițiile de trai din România.

„Cred că suntem într-o perioadă în care încrederea în politică, în politicieni, în Parlament, în instituții este foarte jos. Cred că cea mai gravă problemă a României este problema depopulării României. Problema este că lipsa de atractivitate a politicii face ca resursa umană care merge către politică să fie tot mai puțină și mai slabă calitativ. Asta nu înseamnă că cei care sunt în politică nu sunt suficient de buni. Politicienii sunt și buni și răi. Cei buni trebuie să-i punem în valoare.

Poate că unii și-ar schimba comportamentul dacă ar avea condiții mai bune. Eu cred că este în continuare potențial în țara asta. Dacă n-aș fi fost optimist în viață, aș fi renunțat de mult la viața publică. Sunt un optimist profund, dar sunt un optimist realist, vaccinat și pățit. Dacă te uiți la economia României, cu toate curbele care au avut loc, ea a crescut din momentul aderării la Uniunea Europeană și la NATO, undeva cam de patru ori. Dacă te uiți la marile orașe, se simte”, a explicat, miercuri, Mircea Geoană într-o ediție transmisă live de Gândul.

România a pierdut în 30 de ani, ca populație, dublu față de cât a pierdut practic în două Războaie Mondiale

Mircea Geoană a tras atenția asupra faptului că ultimul recensământ este un mare semnal de alarmă deoarece ne-a arătat că în 30 de ani, am pierdut, ca populație, dublu față de cât am pierdut în timpul celor două Războaie Mondiale. Potrivit spuselor sale, cauzele rezultatelor acestui recensământ pleacă din inegalitatea dezvoltării orașelor din România.

„Pentru mine, vestea cea mai importantă în anul 2022 a fost recensământul. Recensământul spune că am rămas 19 milioane de oameni. Am fost 22 de milioane. Noi am pierdut în 30 de ani, ca populație, dublu față de cât am pierdut practic în două Războaie Mondiale. Ne-au plecat aproximativ 4-5 milioane de oameni tineri din țară. Recensământul este un mare semnal de alarmă.

Cauzele rezultatelor acestui recensământ pleacă din inegalitatea dezvoltării României. Bucureștiul a ajuns mai bogat decât Berlinul. Sunt oportunități în București. Cred că până nu înțelegem acest subiect, ne va fi greu să aducem România acasă, ne va fi greu să stopăm declinul economic. Nu există altă șansă pentru România ca să treacă la saltul următor. De fapt, noi ce vrem? Vrem o țară mai dezvoltată”, a declarat secretarul general adjunct al NATO, potrivit sursei citate anterior.