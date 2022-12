Fostul ministru Vasile Dîncu a declarat marţi că PSD are un scor foarte bun în momentul acesta, între 35% şi 40%. Marcel Ciolacu a afirmat că preşedintele Marcel Ciolacu are un avantaj, şi anume că nu îşi doreşte puterea cu orice preţ, iar chestiunea aceasta poate să îl ajute. Nu excludem candidatură comună cu PNL, a mai spus Dîncu.

„După părerea mea este un scor foarte bun ce avem în momentul acesta, este un scor între 35 şi 40, nu este sub 35. Este media noastră dintotdeauna. În condiţii de criză, credem că este foarte bună, suntem şi la guvernare. Cu un 37% pentru candidatul tău şi dacă găseşti un candidat şi o coaliţie pentru acest candidat, pentru a câştiga preşedinţia, se calculează voturi în plus din partea nehotărâţilor, a moderaţilor, de la centru, contează abilitatea de a pune candidat, de a-l profila politic şi de a face o platformă de centru stânga poate mult mai extinsă decât am făcut noi şi de a nu-ţi asuma candidatul singur ca un singur partid, că asta a fost marea noastră problemă în ultimii ani”, a spus Vasile Dîncu la Prima News TV.

PSD nu este decis în privința candidatului la prezidențiale

Întrebat despre scenariul unui candidat din afară, sau o susţinere pentru Mircea Geoană, Vasile Dîncu a spus că în acest moment partidul este în studiu.

„Acest lucru îl vom hotărî în una martie, aprilie anul viitor, facem cercetări în această perioadă, focus grupuri, căutăm soluţii evident că prima variant este un candidat al nostu care să se poată profila spre un scor de 50 şi ceva la sută. (..) Prima noastră încercare şi una dintre ipotezele pe care ne cercetăm şi care mi se pare că este cea mai bună este să candidezi cu preşedintele partidului pentru că el poate să imobilizeze pe toţi 37% care vin la vot”, a spus el.

Vasile Dîncu a menţionat că în acest moment, Marcel Ciolacu „acţionează aşa cum trebuie”.

„Marcel Ciolacu, în acest moment, fără să se profileze ca şi candidat, are un lucru care s-ar putea să fie un avantaj, chiar dacă se spune că nu e un avantaj, are o nonşalanţă în ceea ce priveşte puterea, nu îşi doreşte puterea cu orice preţ, chestiunea aceasta poate să îl ajute să facă echipă în jurul lui, să aducă oameni, să promoveze oameni”, a mai arătat Vasile Dîncu. Social-democratul s-a referit şi la rotaţia premierilor, din primăvara anului viitor.

Vasile Dîncu, despre rotația premierilor și o posibilă candidatură comună PSD-PNL

Întrebat dacă crede că va funcţiona această rotație a premierilor, Dîncu a precizat că social-democrații sunt deciși să meargă mai departe cum a fost înțelegerea.

„Asta este o supoziţie greu de făcut fiind convins sută la sută. Eu cred că va funcţiona, noi suntem hotărâţi, PSD, să mergem acolo cu Marcel Ciolacu premier, aşa cum ne-am înţeles. Sigur, în underground-ul politicii, unde sunt de multă vreme, sunt mai bătrân, acolo există temeri din partea tuturor. Şi pesediştilor le e teamă că nu se va întâmpla asta, că peneliştii nu se vor ţine de cuvânt, există şi la PNL această idee că nu se poate să dăm noi puterea, mai bine facem alegeri anticipate, pe care dacă le-am face, s-ar putea să avem o surpriză şi PSD şi PNL şi să crească aer şi alte partide”, a arătat Dîncu.

De asemenea, Vasile Dîncu nu exclude o candidatură comună a PNL-PSD, însă trebuie să dorească şi liberalii acest lucru, dar și electoratul.

„Nu excludem nimic, noi mergem cu bună credinţă în această alianţă cu liberalii. Nu este exclus, sunt mai multe scenarii pe care le gândim, sigur că trebuie să vrea şi PNL, acest lucru trebuie să vrea şi electoratul. În sondaje, ca să vă spun sincer, oamenii preferă candidaturi comune mai degrabă, dar nu cu majoritate excepţională. (..) Nu este o cerere foarte puternică, este mai mult răspunsul la o întrebare. Oamenii vor mai degrabă pace decât conflict”, a afirmat senatorul PSD. Potrivit lui Dăncu, comasarea alegerilor ”nu crede că este o chestiune chiar democratică şi constituţională” dar se va discuta în coaliţie.