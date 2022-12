Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, spune că invazia brutală a Ucrainei de către Rusia a șocat întreaga lume, NATO era pregătită pentru asta.

NATO a fost pregătită pentru războiul dintre Rusia și Ucraina

„Anul 2022 a fost unul diferit, plin de provocări, un an complicat și dur, pe care nu îl vom uita curând. Invazia brutală a Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie, a șocat întreaga lume. Dar la NATO eram pregătiți și pentru asta – am răspuns rapid, într-un glas unitar, sporind măsurile de apărare a teritoriilor noastre, inclusiv ale României și continuând să sprijinim dreptul la auto-apărare al Ucrainei, în lupta sa pentru a rămâne o națiune liberă și democratică.”, a scris Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, pe pagina sa de Facebook.

S-au luat decizii esențiale pentru viitorul lumii

De asemenea, secretarul adjunct al NATO a mai adăugat că liderii Alianței s-au reunit în 2022, prima dată în istorie, în cadrul a trei Summit-uri succesive, în care s-au luat decizii esențiale pentru viitor.

„Agenda politică și strategică a acestui an a fost mai încărcată ca oricând, liderii NATO reunindu-se, pentru prima dată în istorie, în cadrul a trei Summit-uri succesive, inclusiv istoricul Summit de la Madrid, când s-au luat decizii esențiale pentru viitorul nostru:

– am adoptat noul nostru Concept Strategic, stabilind direcția Alianței noastre pentru anii următori;

– ne-am întărim și mai mult postura de apărare și descurajare în partea de est a Alianței, inclusiv în țara noastră;

– toți aliații au fost de acord să invite partenerii noștri apropiați, Finlanda și Suedia, să se alăture Alianței și suntem încrezători că îi vom primi în curând ca membri cu drepturi depline;

– am convenit să investim și mai mult în inovație, printr-un nou Fond de Inovare, de un miliard de euro și prin dezvoltarea Acceleratorului de Inovare în Domeniul Apărării pentru Atlanticul de Nord (DIANA);

– am convenit, de asemenea, să intensificăm lupta împotriva schimbărilor climatice”, a mai transmis Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, pe pagina sa de Facebook.