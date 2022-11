Decizia de a livra echipamente militare Ucrainei aparține statelor membre NATO

În cadrul unui briefing de presă de la finalul reuniunii miniștrilor de Externe din țările membre NATO, Mircea Geoană a vorbit despre nevoia de a sincroniza sistemele de apărare antiaeriană cu reconstrucția sistemului energetic din Ucraina.

„În premieră la București a avut loc şi o întâlnire în formatul G7+, în care am găsit formule de sincronizare între sistemul de apărare antirachetă pe care trebuie să îl dăm Ucrainei şi efortul de reparare – reconstrucție a sistemului energetic al Ucrainei”, a declarat, miercuri, Mircea Geoană.

El a precizat, totodată, că sprijinul militar, economic, energetic și umanitar pentru Ucraina „va continua de o manieră susținută şi de o manieră coerentă, atât în cadrul NATO, cât şi în relaţia cu G7 şi cu Uniunea Europeană.” Acesta a reiterat, de asemenea, că decizia privind livrarea de echipamente militare Ucrainei aparține statelor membre NATO și partenerilor săi.

„De aceea, la NATO noi nu avem această politică de a spune unui aliat sau nu ce şi cum să dea. Fiecare se organizează în procesul Ramstein, care este deja foarte cunoscut. Când am vorbit cu domnul ministru (Dmitro – n.r.) Kuleba, nu am vorbit de un anumit tip de sistem de apărare antiaeriană, ci am vorbit de nevoia de a avea o apărare cât mai coerentă, cât mai cuprinzătoare, dar şi sincronizată cu efortul de reconstrucție a sistemului energetic.

Este foarte, foarte important. Ca să putem să avem şi să oferim Ucrainei sisteme performante, moderne, occidentale de apărare antiaeriană şi antirachetă, dar făcute şi distribuite într-un astfel de mod încât reconstrucția sistemului energetic să fie sincronizată cu această protecție”, a explicat secretarul general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice.

„Divorțul Rusiei, prin acest război barbar, de civilizaţia europeană cred că a reprezentat pentru noi toţi, indiferent de geografie, în întreaga Europă, o trezire brutală la realitate. Rusia este un jucător periculos şi imprevizibil şi cred că fiecare ţară, în mod suveran şi democratic, îşi trage propriile concluzii de natură strategică şi politică”, a adăugat oficial român.

NATO va continua să ajute Ucraina

În cadrul Forumului Aspen, care are loc în paralel cu reuniunea miniștrilor de Externe din țările membre NATO, Mircea Geoană a anunțat că Alianța Atlanticului de Nord va sprijini Ucraina cât timp va fi nevoie.

„Vom rămâne alături de Ucraina atâta timp cât este necesar. Această țară, oamenii din Ucraina, conducătorii Ucrainei beneficiază de sprijinul nostru și noi vom continua să îl oferim. De aceea, aici, la București, sunt foarte mândru că orașul meu găzduiește o astfel de întâlnire.

De asemenea, și întâlnire avute pe marginea acestei întâlniri inter-ministeriale, și întâlnirile din cadrul G7, și întâlnirile cu aliații noștri germani care dețin președinția G7, și coordonatorii pentru Ucraina, NATO este pe prima poziție când vine vorba de acordarea sprijinului către Ucraina, ca ajutor neletal”, a spus secretarul general adjunct al NATO.