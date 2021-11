Leul îşi pierde din valoare văzând cu ochii! Claudiu Năsui: Toate produsele din coşul de consum s-au scumpit

Astfel, Claudiu Năsui a spus într-o postare realizată pe pagina sa de socializare că BNR trebuie „să se ţină de misiunea ei legală de a menţine stabilitatea preţurilor”.

„Leul își pierde din valoare văzând cu ochii. Într-o singură lună rata inflației a sărit de la 6.3% la 7.9%. Avem cea mai mare creștere de prețuri de la criza financiară încoace. Absolut toate produsele din coșul de consum s-au scumpit. Mai grav, ieri a ieșit și raportul BNR asupra inflației și toate indicațiile sunt că vor crește mai mult.

Inflația este un impozit ascuns. Înseamnă scăderea valorii banilor noștri. Ne scade puterea de cumpărare a banilor. Adică nu mai putem cumpăra azi același lucru pe care îl puteam cumpăra ieri cu aceeași sumă.

De unde vine inflația? Din faptul că statul cheltuie mult peste veniturile sale. Dacă în 2015 deficitul era de 1.5% din PIB, în 2020 a ajuns la 9.8%. Cum s-a finanțat acest deficit? Prin datorie. Datorie care s-a monetizat grație BNR.

În economie totul se plătește. Nu există resurse din nimic. Iar a mări masa monetară înseamnă doar o iluzie că am avea resurse, când de fapt, nu avem. Statul cheltuie așa mult, încât ajunge să cheltuie bani pe care nu îi are”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Cine pierde și cine câștigă?

De asemenea, deputatul USR susține că cei care câștigă sunt „cei care primesc banii nou creați primii și pierd cei care îi primesc ultimii”.

„Cine pierde și cine câștigă? Câștigă cei care primesc banii nou creați primii și pierd cei care îi primesc ultimii. Primii care folosesc banii nou creați la prețurile mici ante-inflație, ultimii sunt plătiți la prețurile mici, dar vor cumpăra la rândul lor la prețurile mari post-inflație. Se numește efect Cantillon.

Pe scurt, câștigă statul și pierd toți românii. Iar cei mai afectați sunt tocmai cei mai săraci. Adică chiar cei pe care ar trebui să îi ajutăm cel mai mult. Pentru ei lumina și căldura în casă, și chiar și alimentele, ajung să fie lucruri de lux.

Sărăcim fără ca statul să ne ia un leu din buzunar prin faptul că distruge puterea de cumpărare a leului. Ce ar trebui să facă BNR? Să se țină de misiunea ei legală de a menține stabilitatea prețurilor. Din păcate, nu o face decât cu pași foarte târzii și timizi.

Ce ar trebui să facă guvernul? Să reducă cheltuielile să nu mai practice deficite enorme. Cât am fost ministru am tăiat o groază de cheltuieli inutile și am început cea mai amplă reorganizare a ministerului din istoria sa tăind numărul de posturi cu 40%. Degeaba cresc cu 1 leu pensiile dacă apoi cresc prețurile cu 2 lei.

Dacă vrem bunăstare pe hârtie, escrocii din politică ne-o vor da cu zâmbetul pe buze. Știind că de fapt nu facem decât să ne tăiem singuri craca de sub picioare”, a conchis fostul ministru al Economiei.