Anca Pandrea se confruntă, la 77 de ani, cu probleme grave de sănătate. Ea a ajuns din nou la medic. Aceasta după ce luna trecută mărturisea că este dependentă de oxigen, mai ales în timpul nopții.

Ei nu îi este deloc bine pentru că problemele de sănătate o macină în continuare. Cel mai mult însă cel mai mult o doare absența bărbatului cu care a fost 26 de ani.

Anca Pandrea suferă de insuficiență cardiacă pulmonară de gradul trei. Ea are probleme cu coagularea sângelui și cu glanda, iar luna trecută era dependentă de aparatul de oxigen.

Am un glaucom la ochiul stâng, dar mi-a dat tratament în trecut și acum sunt mult mai bine, merg doar pentru verificare. Am făcut tot tratamentul pe care mi l-a dat doamna doctor și acum te văd imediat”, a declarat Anca Pandrea, pentru Click! .

Eu zic că acum sunt și bine. M-am gândit să le dau un șut la probleme și să scap de ele. Ca tot omul, avem și zile mai bune și zile mai proaste, ce să facem? Am ajuns să mă duc și la oftalmolog.

„Am fost la doctorița mea, la cabinet, să îmi iau o rețetă compensată și să mă consulte la plămâni. Am fost cu o prietenă, a fost cu mine. Îmi e tare drag de ea.

În septembrie 2023, Anca Pandrea declara că devenise dependentă de aparatul de oxigen.

„Eu sunt pe oxigen. Am și static, pe role, pentru că e obligatoriu să am noaptea. Doamne-ferește de ceva rău! Tocmai am luat aprobare și pentru oxigen portabil.

Îl pun lângă mine și, în caz de ceva, îl folosesc”, a declarat Anca Pandrea luna trecută, pentru Viva.