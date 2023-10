Veste tristă despre Ioana Tufaru! În prezent, aceasta duce o viață extrem de grea din cauza kilogramelor în plus. Iar pentru situația sa din prezent, fiica Andei Călugăreanu o învinovățește chiar pe regretata actriță.

Deși s-a operat de două ori la stomac, Ioana Tufaru nu reușește să scape de kilogramele în plus. Aceasta a mărturisit că este disperată și nu știe cum să scape de problema care nu îi dă pace de ani buni.

Puțini știu însă că la naștere, a contractat un virus ce a cauzat o dublă bronhopneumonie, pe care medicii nu au știut cum să o trateze. În cele din urmă, s-a găsit un tratament, însă a venit cu o serie de probleme în viitor.

Iar Ioana Tufaru dă vina chiar pe mama sa. Din dorința de a avea un copil, regretata actriță a fost dispusă să facă orice pentru a-și salva fiica.

„M-am născut prematur, la șapte luni, cu o greutate de cinci kilograme. Din spital am captat un virus, am făcut o dublă bronhopneumonie care m-a făcut să stau sub un clopot de oxigen vreo 21 de zile.

Nu-mi găseau leacul și atunci șeful maternității Filantropia i-a spus mamei că mi-ar fi găsit un tratament, dar dacă mi-l va da, mi-ar ataca glanda tiroidă și în timp mă voi îngrășa. Mama, care m-a iubit enorm, i-a spus atunci: Dacă și otrava îmi face bine, să îmi dea otravă, numai să trăiesc.

Și atunci am primit acele vitamine, iar de la acestea provin problemele mele cu greutatea. Am și două operații la stomac și cu toate astea nu reușesc să slăbesc”, a povestit ea în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.