Ioana Tufaru a fost nevoită să părăsească garsoniera oferită de Gigi Becali, iar acest lucru a stârnit controverse în rândul publicului. Fiica regretatei Anda Călugăreanu fusese informată de această mișcare a „latifundiarului din Pipera” încă de la finalul anului trecut. Tufaru locuia în garsonieră de peste 8 ani, împreună cu familia sa.

Tufaru a fost pusă în fața acestui fapt din cauza planurilor omului de afaceri pentru respectivul imobil. Becali plănuiește renovarea blocului, însă detaliile privind modul în care se vor desfășura lucrările rămân vagi. Evacuarea familiei Tufaru pare să fie legată de aceste proiecte de modernizare, însă lipsa informațiilor precise generează speculații privind transformările ce urmează pentru imobil și locatarii săi.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela”, a declarat Ioana Tufaru, pentru emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.