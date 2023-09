Ioana Tufaru a avut o relație foarte distantă cu tatăl ei. De vină era chiar atitudinea lui, care nu îi permitea fiicei să se apropie emoțional.

Familia celor doi artiști a fost marcată de suferință. Regretatul actor s-a despărțit de Anda Călugăreanu la doar doi ani de la căsătorie după ce s-a îndrăgostit de actrița Vasilica Tastaman. Anda Călugăreanu a fost apoi răpusă de cancer pulmonar pe 15 august 1992, la vârsta de 45 de ani.

Peste zece ani, fiica ei avea să rămână fără tată. Dan Tufaru a murit în 2002, la 58 de ani. Tatăl ei a fost răpus tot de cancer.

Ioana Tufaru vorbește deschis la peste 20 de ani de la moartea tatălui despre momentul morții lui. Tufaru nu s-a putut apropia niciodată de tatăl ei, actorul nu i-a spus niciodată că o iubește și nu a fost deschis față de ea nici pe patul de spital.

Fiica artiștilor a aflat de la actorul George Mihăiță că tatăl ei este în stare gravă, la Spitalul Elias.

Ioana Tufaru poveștește că George Mihăiță i-a spus să meargă la spital pentru a profita de a petrece ultimele clipe cu tatăl ei.

„El mi-a spus să mă duc să-l văd dacă vreau pentru că nu voi mai avea foarte mult șansa. Drept dovadă, am fost astăzi la el și am vrut să mă duc a doua zi, dar nu am mai avut la cine. A avut cancer esofagian, în metastază pe creier din ce am înțeles eu”, a povestit Ioana Tufaru, pentru WOWnews.