Ioana Tufaru a fost extrem de dezamăgită atunci când nu și-a putut înscrie băiețelul, pe Luca, la grădiniță și ulterior școală. Fiica Andei Călugăreanu a spus din ce cauză au refuzat-o patru școli.

Aceasta a povestit că actul său de identitate era avariat, dar încă valabil. Buletinul său fusese emis în Sectorul 3, unde locuia socrul său. Ioana Tufaru locuiește alături de soțul său, Ionuț Mardare, și de fiul lor, Luca, în Sectorul 6.

Iar în București, părinții sunt obligați să își înscrie copiii la unități de învățământ din sectorul în care locuiesc.

El avea o găurică mică pe margine. Am întâmpinat și probleme pe chestia asta pentru că mi-a fost foarte greu să-l înscriu pe Luca, noi locuim în Sectorul 6 și mi-a fost foarte greu să-l înscriu la grădiniță”, a povestit aceasta la Wownews .

În cele din urmă, Ioana Tufaru și-a înscris băiețelul la Grădinița Germană. Apoi a urmat școale, „unde patru școli m-au refuzat și m-au trimis să înscriu copilul în Sectorul 3, acolo unde este adresa mea din buletin. Noroc ca prin bunăvoința cuiva s-a putut să-l înscriu și în Sectorul 6”, a povestit ea.

„M-am dus în prima zi de înscriere, cu toate actele pregătite să-l înscriu la școală. Patru școli m-au refuzat. Mă luase plânsul! Am plecat plângând pentru că nu mai știam ce să fac”, a spus fiica Andei Călugăreanu.

Aceasta a adăugat că era foarte greu să meargă cu copilul din Militari, unde stă, în Sectorul 6, până în Titan care este Sectorul 3. A crezut însă că se poate face o excepție. Dacă nu ar fi reușit nici acolo, s-ar fi dus la Inspectoratul Școlar, a spus ea.

Ioana Tufaru este extrem de mândră de fiul ei. A dezvăluit că deși s-a născut prematur, nu a avut nicio problemă de sănătate.

„Sinceră să fiu, când a murit mama eu mi-am întors fața dinspre Dumnezeu, dar datorită părintelui Galeriu am și întors fața către Dumnezeu. Dumnezeu cred că m-a iertat și mi l-a dat pe Luca. Chiar dacă am avut viața pe care am avut-o, Dumnezeu m-a iertat și mi l-a dat pe Luca”, a spus aceasta.