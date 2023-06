Decizie neașteptată luată de Simona Halep! Marea campioană luat o hotărâre extrem de importantă, mai ales în actualul context în care se află. După ce s-a aflat de o a treia amânare a procesului de dopaj, marea noastră tenismenă a reacționat extrem de dur.

Audierea Simonei Halep trebuia să aibă loc inițial în luna februarie, dar a fost amânată pentru martie. Ulterior, s-a stabilit data de 29 mai. Supărată extrem de tare, Halep a transmis un mesaj dur la adesa reprezentanților ITIA.

„Sunt încă o dată extrem de șocată și dezamăgită de atitudinea ITIA! Deși ITIA, prin reprezentantul Nicole Sapstead, a afirmat public acum trei zile că se angajează să gestioneze cazul într-un mod empatic, eficient și rapid, în același timp a solicitat tribunalului să amâne din nou audierea, pentru a treia oară”, a spus Halep.

Chiar dacă a pierdut enorm de mulți bani dar și timp prețios, Halep este decisă să lupte. Cu toate acestea, ea încearcă, pe cât posibil, să își vadă în continuare de viață și să petreacă cât mai mult timp într-un mod plăcut, astfel încât perioada stresantă să nu își pună amprenta prea tare.

Din acest motiv, Halep a luat o decizie categorică. Ea a plecat din țară!

Marea noastră campioană a fost observată într-o ținută foarte lejeră, joi dimineață, la „Aeroportul Henri Coandă”. Înainte de se urca în avion, Simona Halep s-a fotografiat alături de Amme, cea care și-a dorit o poză cu dubla campioană de Grand Slam.

Simo in the morning at the airport with an influencer, Amme!

We are with you! Love you! @Simona_Halep ❤️❤️🤗😘 pic.twitter.com/WT2dkbQdre

— Iulia Nedelea (@nedelea_iulia) June 1, 2023