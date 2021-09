Deși au trecut mai bine de 5 luni de când a fost infectat cu noul coronavrius, Alexandru Arșinel susține că se simte slăbit și lipsit de putere. În ciuda stării sale de sănătate care s-a deterioat, într-un interviu acordat pentru Gândul, actorul a declarat nu renunță la scenă și pregătește o nouă piesă de teatru.

„În niciun caz nu renunț la teatru. În prezent pregătim un nou spectacol la Teatrul „Constantin Tănase”. Voi juca în continuare, și nu numai la „Constantin Tănase”, spune actorul pentru Gândul.

Totodată, acesta a mai declarat că pe lângă problemele vechi de sănătate, după infectarea cu noul coronavirus, Alexandru Arșinel a rămas și cu sechele pulmonare. El a mai adăugat că va face niște analize în cursul săptămânii viitoare pentru a afla ce se întâmplă.

„Cu sănătatea sunt așa și așa. Sincer vă zic, nu sunt bine. Și totul se trage de când am fost infectat cu COVID, din păcate. Voi face săptămâna viitoare un set de analize și vom vedea ce va fi”, mărturisește Alexandru Arșinel.

Cum se simte Alexandru Arșinel după infectarea cu noul coronavirus

Întrebat dacă rămâne director artistic al instituției, Arșinel a spus că în prezent da, însă așteaptă decizia primăriei.

Amintim faptul că la două luni după ce s-au vaccinat anti-covid, atât Alexandru Arșinel, cât și Marilena, soția sa, au fost diagnosticaţi cu COVID, adică pe data de 18 aprilie au fost internaţi la Institutul „Matei Balș”. Cei doi soți au primit prima doză a serului Pfizer în ianuarie şi au avut rapelul la începutul lunii februarie.

După ce a fost externat, Arșinel declara în emisiunea lui Măruță că a avut gânduri negre când se afla pe patul de spital.

„Mă bucur că te-am mai prins. Nu știi de unde te pălește. Am avut momente în care m-am gândit la asta, mai ales când am făcut vaccinul și, după, m-am internat și am văzut că nu mai ieșeam de acolo. Dacă nu aveam vaccinul puteam să… M-am întâlnit în spital cu prietenul nostru, pe care l-am îngropat , și nu puteam să cred că o să dispară așa repede. Eu cu el eram așa, în schimburi de discuții.

Ne-am ajutat mult cu funcțiile și am intervenit în interesul teatrului, unul pentru altul. Când am văzut că a murit Ivan Patzaichin nu am crezut. Ne-am întâlnit și am vorbit de ciorba lui vestită. Nici nu am terminat bine ideea că am văzut că a murit și Caramitru. Am înțepenit. Nici nu terminasem bine cu Draga, cu Tamara, cu Dichiseanu…și hai să ne oprim”, a povestit Arșinel în emisiunea „La Măruță”.

Pe lângă problemele cauzate de infectarea cu noul coronavirus, Alexandru Arșinel s-a mai confruntat și cu alte afecțiuni. Actorul a făcut în 2013 un transplant de rinichi și în 2017 a suferit o intervenție chirurgicală în urma unui infarct. Totodată, el mai are și afecțiuni la coloană, dar și alte operații pe care le-a suferit de-a lungul timpului.