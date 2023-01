Un bărbat din Alba, care și-a deschis un card de credit la o bancă din țară s-a trezit cu peste 1.700 de lei lipsă de pe acesta, chiar dacă nu l-a folosit. În urma unei sesizări pe care bărbatul a primit-o de la banca respectivă, i s-a transmis că are de plătit dobânzi aferente sumelor pe care le-ar fi cheltuit de pe cardul de credit respectiv.

S-a trezit cu cheltuieli în Franța, Australia sau Indonezia

Problema este că bărbatul în cauză, Adrian Puiuleț, nu a folosit acel card, pentru că îl ținea doar pentru „situații excepționale”. În plus, în urma unor cercetări mai amănunțite în privința locurilor unde au fost cheltuiți banii, acesta a avut o altă surpriză.

„Din ce m-am interesat și am văzut în extras am plătit cursuri de dans în Franța sau înscrierea la curs de dans, nu știu dacă am fost sau nu la dans. Apoi comisioane prin aeroporturi și cazare. Am plătit la o companie de streaming în Singapore și apoi m-am cazat în Sydney și Indonezia. M-am cazat, cu ghilimele de rigoare”, a mărturisit bărbatul pentru Digi24.

Instalarea unei aplicații sau activarea notificărilor prin SMS ne scapă de griji

El mărturisește că, la început, sumele care scoase de pe card au fost mici, dar erau în diferite monezi. Din păcate, fiind un card de cred pe care nu-l folosea, nu a avut o aplicație care să-l înștiințeze de eventuale cheltuieli.

„Au început cu sume mici, 2-3 dolari, după aceea mai mari. S-a cheltuit în euro, dolari și dolari australieni. Fiind card de credit și știind că nu am folosit niciun leu, știam că nu am nicio aplicație care să-mi confirme o eventuală cheltuială, pentru că nu a fost cazul. Dacă cheltuiam 5 lei mi-aș fi instalat aplicație să urmăresc dobânzile, să fiu la zi”, a mai spus acesta.

Potrivit reprezentanților băncii care au emis respectivul card, în urma unei sesizări primite din partea clientului, banii urmează să-i fie returnați și va fi declanșată și o anchetă, mai transmite sursa citată.

Pentru a evita aceste situații neplăcute, specialiștii ne sfătuiesc să avem mereu o aplicație instalată sau să activăm notificările prin SMS care să ne anunțe de eventualele tranzacții. De asemenea, în momentul când sesizăm tranzacții suspecte trebuie să ne adresăm imediat băncii care a emis cardul respectiv.