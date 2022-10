Viorel Lis a avut multe probleme de sănătate în ultima perioadă, trecând printr-o perioadă dificilă în care a fost mai mereu la spital. Fostul edil al Capitalei a recunoscut că a crezut că nu o să-și mai revadă vreodată soția sau casa în care locuiește.

Credeam că nu o să îmi mai văd soția

De asemenea, acesta mărturisește că în ciuda faptului că mulți îl atacă în privința banilor pe care-i are, el, de fapt, nu prea are așa mulți, ba chiar nu o duce foarte bine pe plan financiar.

„Am avut o perioadă grea, foarte grea, când credeam că nu o să îmi mai văd casa și soția, dar am trecut prin ele. (…) Eu am avut și încă am diabet. Și prima dată am avut o operație de colecist care era foarte gravă.

Am fost internat, pe urmă am avut o semipareză care nu m-a mai lăsat să mă mișc singur, mă ajuta cineva. Pe urmă am avut infarctul acela la care am avut o intervenție (…) Am rămas paralizat!

Nu mai pot să merg. (…) Eu nu am bani foarte mulți, îmi pare rău, de multe ori m-au atacat unii că am făcut, că am dres, dar acum se uită lumea în contul meu, se uită la ce proprietăți am și nu am nimic”, a mărturisit Viorel Lis, pentru Antena Stars.

Probleme financiare pentru soții Lis

În privința veniturilor sale, Viorel Lis spune că trăiește dintr-o pensie de 3.500 de lei pe lună, dar soția lui, Oana Lis, care i-a fost mereu aproape, îl ajută pe plan financiar.

„Eu trăiesc din pensia pe care o iau și cam atât, cum să spun… este foarte greu, foarte greu. Pensia mea nu este pensie din aceea mare, este pensie de inginer, de 35 de milioane (n.r. 3.500 de RON) pe lună. Atât am pensia. Mai face și ea (n.r. Oana Lis) a terminat facultatea și mai face ore de psihologie”, a adăugat fostul edil al Capitalei.

Oana Lis i-a fost mereu alături însă și ea a recunoscut recent că în aceste momente dificile din punct de vedere al sănătății, problemele financiare încep să fie resimțite tot mai mult.

Ea spunea că a fost nevoită să reducă din anumite cheltuieli pentru a putea strânge bani pentru medicamente și tratamente pentru soțul său, mai ales în contextul în care se anunță o iarnă grea.