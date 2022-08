„Nu puteam să cobor nici măcar o scară”

„Ca medic, pot să vă spun un singur lucru, și anume că este singurul virus pe care îl știu eu și care dă complicații în toate sistemele corpului: și nervos, și sanguin, și digestiv. Unii au avut numai mialgii, cum am avut eu, de exemplu, alții amețeală, alții febră (…). Se poate foarte greu lupta împotriva lui. De ce spun unii că nu s-a izolat, că s-a izolat?”, a declarat Monica Pop la Antena 3.

Celebrul medic oftalmolog s-a confruntat cu o formă severă de Covid-19 la începutul acestui an. „Eu nu am putut fi vaccinată pentru că am o boală mai severă, era contraindicat să fac vaccin, nu am făcut. Am luat toate măsurile şi nu s-a întâmplat nimic, până când mi-a fost foarte frig, aşa am început. A doua zi dimineaţă am fost imediat şi am făcut test, era pozitiv. Au început nişte simptome, nu am crezut că boala asta poate fi atât de severă, dar nu la oricine, spre exemplu, soţul meu care a avut comorbidităţi severe nu a simţit nimic. A trecut peste Covid-19 fără să aibă absolut nimic. Eu am avut dureri musculare foarte severe, ameţeală şi nu am mâncat nimic. Şi apa mă deranja. Mi-am revenit greu. Nu s-a pus problema să beau ceva, m-am reabilitat digestiv cu nişte compot de cireşe. Nu puteam să cobor nici măcar o scară!”, a povestit Monica Pop.

Declarațiile ministrului Sănătății despre evoluția Covid-19

Afirmaţiile Monicăi Pop vin după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunţat că vor mai fi valuri de infectări în România. „Valul acesta probabil că va intra în săptămânile următoare într-un trend descrescător. Dar, cum spuneam, valuri vor mai fi şi atât timp cât nu vor exista tulpini de patogenitate înaltă care să ducă la un număr mare de internări şi un număr mare de decese, cred că lucrurile vor fi ţinute sub control”, a declarat Alexandru Rafila.

