Se pare că Guvernul interimar al PSD nu va mai mări acum salariul minim pe economie, aşa cum anunţase că intenţionează. Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, la debutul şedinţei de Guvern, că a pregătit proiectul astfel încât să poată fi adoptat de următorul Executiv.

„Am pregătit mai multe proiecte pe care viitorul Guvern să le poată adopta. Voi menționa câteva dintre aceste măsuri cu caracter social. Am convingerea că oamenii trebuie să fie corect plătiți pentru munca lor. În guvernarea PSD am crescut succesiv salariul minim brut pe țară în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat începând cu anul viitor la 2.262 de lei, iar pentru angajații cu studii superioare și vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare la 2.620 de lei lunar. După amiază vom avea consultări cu reprezentații consiliului tripartit”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern de luni, potrivit HotNews.

Miercurea trecută, Guvernul demis prin moţiune de cenzură punea în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern care prevedea că salariul minim net pe economie urmează să crească cu 100 de lei. Premierul desemnat Ludovic Orban a avertizat-o imediat pe Viorica Dăncilă că nu are dreptul legal de a emite o astfel de hotărâre, iar dacă acest lucru totuşi se va întâmpla, noul Guvern o va modifica.

