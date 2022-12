Victor Ponta: „România este înghețată. Nu se întâmplă nimic”

Victor Ponta, fostul premier al României, se declară nemulțumit de atitudinea autorităților române, fiind dezamăgit de parada militară organizată special de Ziua Națională a României.

„România este înghețată. În România, totul este înghețat. E o gheață. Mă simt ca în „100 de ani de singurătate” a lui (Gabriel García) Márquez, unde doar ploua, 100 de ani ploua. La noi nu plouă. La noi e o ceață. Nu se întâmplă nimic.

Nu am văzut parada de 1 Decembrie. În 2012 când am organizat-o noi, i-am chemat pe moldoveni, pe americani, atunci a fost prima dată când am avut invitați din alte țări. Era o chestie de optimism. În general, paradele au două sensuri. Sensul unu este atunci când oamenii sunt mulțumiți, fericiți, iar sensul doi, în general, când paradele sunt în dictaturi.

Eu, de exemplu, am prins în 1989 când eram la liceu și ne-a dus pe la Casa Radio. Fabulos mi se pare că nu s-a schimbat nimic. Casa Radio arată ca în 1989. În mandatul meu am vrut să fac ceva din Casa Radio”, a declarat, marți, Victor Ponta, relatează Gândul.

Parada militară de 1 Decembrie a suferit modificări din cauza condițiilor meteo

Vă amintim că, în acest an, parada specială de 1 Decembrie a suferit modificări. Generalul Daniel Petrescu a spus că avioanele militare nu vor survola în București din cauză că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că nebulozitatea va fi persistentă și că vor fi condiții de ploaie, lapoviță și chiar ninsoare, dar și condiții de formare a poleiului.

„Din păcate nu vom putea survola la București. Prognoza nu ne permite. Asta nu înseamnă că avioanele noastre nu pot zbura pe o astfel de vreme”, a anunțat generalul Daniel Petrescu, potrivit Euronews România.

Șeful Statului Major al Apărării a precizat, totodată, că plafonul de nori este foarte jos și avioanele nu pot zbura în siguranță în formațiile stabilite pentru parada militară.

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, au participat joi, 1 Decembrie, la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcului de Triumf, din Bucureşti”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) printr-un comunicat de presă.

La parada militară din acest an au defilat aproximativ 150 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Ţările de Jos, precum şi militari reprezentând ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României şi aproximativ 25 de mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă din Canada, Italia, Spania şi Statele Unite ale Americii.

La începutul ceremoniei a fost intonat Imnul Naţional al României, concomitent cu executarea a 21 de salve de tun, urmat de un moment de reculegere în care preşedintele României, Klaus Iohannis, a depus o coroană de flori în memoria eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă pentru reîntregirea neamului românesc. De asemenea, drapelul naţional a fost arborat în toate instituţiile militare din România, iar la bordul navelor maritime şi fluviale s-a ridicat Marele Pavoaz.