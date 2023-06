Din copilărie, Andreea Marin refuză să meargă pe litoralul românesc

Recent, Andreea Marin a recunoscut că nu își petrece niciodată vacanțele pe litoralul românesc din cauza unei tragedii prin care a trecut când avea doar nouă ani. Cu ani de zile în urmă, când pleca cu familia ei de la mare spre casă, părinții ei au fost implicați într-un accident de mașină, în urma căruia mama ei și-a pierdut viață. Din acea zi tragică, Andreea Marin a evitat să își petreacă timpul liber pe litoralul românesc.

„A existat un moment nefast în copilăria mea… îmi pare rău că stric bucuria cu o întâmplare ce mi-a zdruncinat viața. Plecând de la mare spre casă, noi am avut un accident și mi-am pierdut mama. Aveam 9 ani pe atunci și atunci am decis pur și simplu că nu-mi doresc să mă mai întorc acolo. Deci, nu mă veți vedea niciodată în vacanțe la noi la mare.

Că am mai avut ceva treabă și am mai mers o zi și m-am întors înapoi, asta e altceva, dar e o chestiune personală. Pur și simplu, e o durere care, deși cumva lăsată trecutului, n-are cum să nu aibă rădăcini acolo în mine, dar da, din copilărie am amintiri frumoase acolo”, a mărturisit vedeta în cadrul emisiunii TV „Vorbește lumea” de pe PRO TV.

Tragediile prin care a trecut Andreea Marin. Vedeta a învățat o lecție importantă

În cadrul acelei emisiuni TV, Andreea Marin a vorbit și despre momentele nefericite prin care a trecut de-a lungul vieții ei, cu ajutorul cărora a învățaț că nu trebuie să depindă de existența vreunui om și că oricât de singură s-ar simți, trebuie să își amintească mereu că Dumnezeu este lângă ea.

„Și eu am trecut pe lângă momentul în care cineva m-a întrebat când am râs cu lacrimi ultima dată. Am luat atât de serios totuși, încât uitam să mă mai bucur de viață. Dacă tu nu ai acel izvor de energie în tine, cum poți avea grijă de copiii tăi? Nu trebuie să fii dependentă totuși exclusiv de existența cuiva.

Trebuie să faci în așa fel încât să te simți bine cu tine. Eu mă simt bine dacă am o zi pentru mine, cu o carte în mână, pe o zi ploioasă. Trebuie să învăț să nu mai depind afectiv doar de ce fac ceilalți. Valoarea noastră nu este egală cu valoarea proiectelor pe care le facem.

Când ai credință, când știi că oricât de singur ai părea, Cel de Sus e cu tine, iar totul devine mult mai clar și mergi înainte, chiar dacă astăzi nu ai o bucată de pâine. Am ajuns la această învățătură după 40 de ani.

Pe mine nu m-a luat niciodată valul, tocmai că am pornit de la o bază grea pentru că știam de mică că azi poți fi sus și într-o clipă totul se poate schimba. Am fost operată, am căzut din picioare de multe ori, nu știam să manevrez lucrurile, asta se învață doar în practică”, a dezvăluit vedeta.