Veste bună pentru TOATĂ România! Klaus Iohannis a promulgat legea: Favorizează pe toată lumea

„Ultima veste bună din legislatura aceasta: Președintele a promulgat legea USR de debirocratizare a ONG-urilor și devine legea 276/2020. Aceasta este ultima lege din pachetul de 7 legi pentru debirocratizare și transparentizare pe care l-am depus acum câteva luni când am anunțat pachetul (https://cutt.ly/PachetLegiDebirocratizareUSR).

La vremea aceea mi s-a spus că e doar un exercițiu de imagine și că toate proiectele de lege vor rămâne la stadiul de proiect. Mi s-a spus că ar fi vești prea bune ca să fie adevărate. Este adevărat că ne-am confruntat cu o rezistență mare la schimbare și a trebuit să lucrăm din greu. Dar cu hotărâre și perseverență, iată că 5 din cele 7 sunt deja în vigoare, multe adoptate în unanimitate (nu o să zic partidul care îngreuna procesul ca să nu ziceți că suntem în campanie).

Proiectele arată câte putem face din parlament pentru a ușura viața românilor care încearcă să facă ceva, fie că vorbim de o firmă, fie că vorbim de o asociație sau fundație.Digitalizarea e importantă, dar ea va dura. De peste zece ani se tot vorbește de digitalizare. S-au înființat posturi speciale pentru a digitaliza statul. La un moment dat, statul român își făcuse chiar și un „Chief Information Officer” cu rang de secretar de stat. Evident nu s-a făcut nimic din aceleași motive pentru care nu merg lucrurile la stat în general. Vestea bună este că până vine digitalizarea, putem face multă debirocratizare. Concret ce am făcut pentru ONG-uri? Debirocratizăm procedura de înființare pentru ONG-uri, permitem ONG-urilor să își digitalizeze activitatea și eliminăm infama declarație de beneficiar real, fix pe modelul soluției noastre implementată deja cu succes pentru firme.

Această nouă victorie pentru debirocratizare este ultima dintr-un lanț de legi care au adus cel mai mare val de debirocratizare concretă din istoria recentă. Am eliminat deja o mare parte din birocrația pe care o cerea statul pentru înființarea unei firme. Acolo a fost o luptă mare pentru că legea a fost retrimisă în parlament și atacată la CCR de către guvern. Dar legea a fost bine scrisă așa că a trecut de toate hopurile juridice. Am făcut costul caselor de marcat să fie complet deductibil din impozit. Am eliminat milioane de declarații inutile de „adaos comercial” și de „beneficiar real” (atunci când statul are deja informația).

Prin legea 241/2020, am simplificat plata impozitului pe clădirile cu destinație mixtă pentru persoanele fizice. Statul român nu face ușoară nici măcar plata taxelor pentru contribuabili. Până acum, contribuabilii erau nevoiți să cumpere un raport de evaluare la fiecare câțiva ani. Nu doar că plăteam taxe, dar trebuia să plătim și un evaluator autorizat care să ne spună cât avem de achitat. Legea USR simplifică modul de calcul în baza grilei deja deținută de stat și a unei declarații pe propria răspundere în locul raportului.

Prin legea 238/2020 am eliminat raportările contabile intermediare pentru microîntreprinderi. O raportare inutilă, care deși nu era cerută în mod expres de lege, era impusă prin ordin de ministru. Asta cu toate că relevanța informațiilor solicitate era aproape zero și serveau doar la sufocarea contribuabililor cu birocrație în plus. Trebuie să schimbăm mentalitatea asta birocratică a anilor 90, să nu mai cerem hârtii de dragul de a le cere, și să facem viața antreprenorilor mai ușoară. Mai sunt doar două proiecte de transparentizare care așteaptă să treacă de parlament. Primul ușurează accesul la informațiile de interes public și impune un format deschis al datelor. Fără hârtii imprimate și apoi scanate, inutile pentru cineva care vrea să facă orice analiză.

Al doilea este cel mai simplu și de bun simț proiect: publicarea Monitorului oficial în format PDF deschis pentru cetățeni. Monitorul oficial are un profit de 40 de milioane de lei, și încasează milioane de lei anual din banii contribuabililor doar pentru publicarea actelor normative. Un banal fișier PDF e minimul pe care contribuabilii ar trebui să îl primească. Legile USR ușurează viața tuturor contribuabililor și favorizează pe toată lumea. Din păcate, ăsta este și motivul pentru care este greu să le trecem: nu dăm nici o pensie specială, nici un privilegiu, nici o diurnă. Astfel de legi din păcate nu se bucură de avantajul unei proceduri urgente, ci sunt amânate și lăsate la urmă. Dar noi perseverăm și continuăm să ne luptăm pentru schimbările de care toată România are nevoie. #Debirocratizare #Transparentizare”, a scris liderul USR într-un mesaj pe Facebook.

