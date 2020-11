Tranzacţie uriaşă pe piaţa de evaluare financiară: S&P Global ar putea cumpără firma IHS Markit

O tranzacţie uriaşă, care ar putea fi cea mai mare din acest an, ar putea avea loc între agenţia S&P Global Inc şi firma britanică IHS Markit Ltd. Valoarea totală: circa 44 miliarde de dolari, arată informaţiile obţinute de Wall Street Journal.