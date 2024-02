Cu cât va fi redusă viteza indicată de radar

Cu cât va fi redusă viteza indicată de radar. Veste bună pentru șoferi! Marja de eroare în cazul radarului a fost stabilită la 10 kilometri pe oră, respectiv 105 din viteza de peste 100 km/h.

Conform unei modificări aduse legislației, în cazul depășirii vitezei legale constatate prin radar, polițistul ar putea fi obligat să aplice în favoarea șoferului contravenient două marje de eroare, de 10 km/h, până la viteze de 100 km/h inclusiv, și o marjă de 10% pentru vitezele peste 100 km/h, notează Profit.ro.

Inițiatorii propunerii argumentează că în prezent, legislația referitoare la măsurarea vitezei cu cinemometrul nu oferă claritatea și precizia necesare pentru elaborarea și aplicarea normelor juridice.

„Acest fapt a condus atât la încărcarea la un nivel fără precedent a instanțelor de judecată cu soluționarea contestațiilor conducătorilor auto sancționati contravențional pentru depășirea vitezei, cât li la o practică judiciară diferită. Practica judiciară este diferită în sensul în care, prin hotărârile pronunțate, unele instanțe de judecată au recunoscut existența marjelor de eroare ale cinemometrelor, iar altele nu au recunoscut existența acestora, ceea ce a condus în mod evident la discriminarea conducătorilor auto mai sus mentionați”, arată autorii amendamentului în expunerea de motive.

Modificarea trebuie să fie adoptată de Parlament și promulgată de președintele statului pentru a deveni efectivă.

Marjele de eroare în alte țări din Europa

În Franța, legea stabilește erorile maxime admise. Acestea reprezintă marjele tehnice de scădere pentru calcularea vitezei selectate. Erorile maxime variază în funcție de tipul de radar utilizat.

În ceea ce privește radarele rutiere fixe de nouă generație, acestea au un unghi de măsurare precis de 1%. În cazul lor, marja de eroare este de plus sau minus 3 km/h pentru viteze sub 100 km/h și de plus sau minus 3% din viteza înregistrată pentru viteze de 100 km/h sau mai mari.

Pentru radarele fixe mai vechi și pentru cele montate ocazional de forțele de ordine pe bordul autovehiculelor, marjele de eroare sunt de:

5 km/h pentru viteze sub 100 km/h;

5% din viteza înregistrată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.

În cazul radarelor montate pe vehicule în mișcare, marjele de eroare recunoscute sunt de:

7 km/h și 7%;

10 km/h și 10%.

Acestea variază în funcție de generația echipamentului.

În Bulgaria, Germania, Olanda, Cehia, Ungaria, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Slovacia, Finlanda și Suedia, toleranțele admise sunt următoarele:

până la 100 km/h, 3 km/h pentru toate tipurile de radare;

peste 100 km/h, 3% pentru toate tipurile de radare.

În Estonia, marja de eroare este de 4 km/h pentru toate tipurile de radare și pentru toate vitezele.