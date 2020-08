Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a declarat vineri, în cadrul ședinței de Guvern, că plafonul programului IMM Invest a primit aprobare de la Comisia Europeană pentru a fi majorat la 20 de miliarde de lei, de la 15 miliarde, cât era până acum.

”Comisia Europeană a aprobat creșterea plafonului pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde. Jumătate dintre bănci au cerut deja creșterea plafonului”, a spus Florin Cîțu, care a explicat faptul că în prezent se lucrează la automatizarea procesului prin care se acordă sprijin financiar companiilor aflate în nevoie.

”Sprijin pentru economie”

”Toate solicitările de credite din partea băncilor trebuie tratate cu celeritate”, a solicitat Premierul Ludovic Orban, care a recomandat că, dacă este nevoie, să se facă detașări de personal de la alte instituții publice, pentru ca programul IMM Invest să funcționeze optim.

Atât Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu, au salutat decizia Băncii Naționale a României de a reduce dobânda de politică monetară la 1,5%.

”În raportul BNR se arată că măsurile Guvernului susțin economia pe termen scurt. Decizia BNR va aduce sprijin pe termen lung”, a explicat ministrul de Finanțe.

Dobânda creditelor, subvenţionată de stat

În context, IMM Invest este prezentat de guvernanți ca cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, demarat în ultimii 30 de ani.

Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este o instituţie financiara nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

