Varianta Omicron trebuie să ne îngrijoreze? Experții spun la ce trebuie să ne așteptăm

Cu toate acestea, specialiștii spun că e prea devreme să ne panicăm și că vaccinurile actuale ar putea să ne protejeze împotriva Omicron, așa cum au făcut și cu variantele anterioare. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spune că va mai dura încă două până la patru săptămâni pentru a ne da seama ce se întâmplă. Oamenii de știință din întreaga lume au deja câteva opinii formate, scrie The Conversation.

Motivul pentru care Omicron a dat alarma la nivel global se datorează numărului de noi mutații în genomul SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID. Aceste date, împreună cu datele din lumea reală privind creșterea rapidă a cazurilor de Omicron în Africa de Sud, au determinat OMS să desemneze, pe 26 noiembrie, Omicron ca „variantă de îngrijorare”. Omicron a fost acum detectată în alte câteva țări din întreaga lume.

Mutațiile ajută virusul să evite recunoașterea de către un sistem imunitar

Individual, unele dintre aceste mutații au fost asociate cu rezistența la anticorpii neutralizanți. Cu alte cuvinte, aceste mutații ajută virusul să evite recunoașterea de către un sistem imunitar care a primit un vaccin COVID-19.

Unele dintre aceste mutații individuale au fost, de asemenea, legate de transmisibilitatea crescută a virusului de la o persoană la alta.

Omicron are multe mutații unice

Dar Omicron are multe mutații unice. De exemplu, pe proteina Spike, folosită în multe vaccinuri actuale, Omicron are aproximativ 30 de mutații, în comparație cu virusul care a apărut în Wuhan. Delta are doar zece mutații ale proteinei, deci specialiștii au deja o idee despre amploarea mutațiilor.

Investigarea modului în care aceste mutații multiple interacționează între ele, mai degrabă decât individual, va fi cheia înțelegerii modului în care se comportă Omicron în comparație cu alte variante. Asta va spune mai mult despre capacitatea Omicron de a infecta celulele a provoca boli și a se sustrage vaccinurilor. Mai multe experimente sunt în curs de desfășurare pentru a investiga aceste mutații și impactul lor.

Se vor afla mai multe lucruri, pe măsură ce vor apărea mai multe cazuri

Monitorizarea continuă a datelor din lumea reală va fi esențială pentru a determina modul în care Omicron afectează pandemia. Dacă Omicron este capabil să se răspândească mai repede sau să concureze cu Delta la infecțiozitate, acestea sunt întrebări la care urmează să se răspundă în săptămânile următoare.

Nu în ultimul rând, este neclar dacă infecția cu Omicron cauzează o formă a bolii mai puțin sau mai gravă. Monitorizarea ratelor de spitalizare va fi crucială. În prezent, au fost compilate mai puțin de 200 de secvențe genetice ale Omicron, comparativ cu peste 2,8 milioane de secvențe Delta. Delta rămâne varianta cea mai dominantă.