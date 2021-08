Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitală, atrage atenţia că o teorie care a fost folosită până acum de oamenii de ştiinţă în încercarea de a estima evoluţia pandemiei de COVID-19 nu mai este de niciun folos.

Este vorba despre teoria imunității de grup care a funcționat în pandemia de gripă spaniolă din 1918. Aceasta nu se mai aplică acum, spune Mahler, pentru că varianta Delta a dezvoltat capacitatea de a-și masca receptorii și de a „păcăli” anticorpii organismului nostru căpătați fie prin vaccinare, fie ca urmare a trecerii prin boală.

„Nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile”, a explicat dr. Beatrice Mahler, duminică seara.

„Acea liniște pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care știam că 70 la sută din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniștitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă liniște.

Pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai ușor alte persoane, dar are și capacitatea de a-și masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinați.

Prin urmare, lucrurile sunt puțin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale și al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om”, a precizat managerul de la Marius Nasta pentru Digi24.