Anchetele care vizează medici de la Institutului ”Marius Nasta”, acuzați de luare de mită, au pornit de la niște sesizări. Potrivit lui Beatrice Mahler, managerul spitalului, primul dosar a plecat de la o sesizare făcută de Institut în decembrie 2021. Apoi, cel de-al doilea, a fost întocmit după reclamația unui pacient.

Beatrice Mahler a detaliat, într-o conferinţă de presă ținută joi, despre cele două dosare penale care vizează medici de la Institutul ”Marius Nasta”. Ea a spus că ancjeta începută ca urmare a sesizării din 2021 a dus la inculparea mai multor angajați ai institutului.

“În acest moment, din informaţiile pe care le am, sunt în cercetare două dosare penale. Unul din dosare pleacă de la o sesizare care a fost făcută de Institutul «Marius Nasta» în decembrie 2021. După care s-au desfăşurat cercetările astfel încât a rezultat inculparea anumitor persoane. Dar date despre această modalitate aş prefera să vă dea organele abilitate. Şi al doilea dosar pleacă de la o sesizare făcută la începutul acestui an. Moment în care unul dintre medicii Institutului «Marius Nasta» mi-a adus în atenţie sesizarea pe care unul dintre pacienţi a făcut-o. Și după discuţia cu pacientul am trimis către secţia de poliţie sesizarea pacientului. Faptul că i se solicitaseră bani şi schimbase medicul. A fost operat de un alt medic. Care şi-a desfăşurat actul medical legal, corect şi cinstit”, a declarat Beatrice Mahler.