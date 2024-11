Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea, a declarat marți că telecomunicațiile și economia digitală reprezintă modelul pe care Europa de Est și, implicit, România trebuie să-l adopte pentru a ieși din capcana venitului mediu, care este la jumătate față de regiunile dezvoltate.

La deschiderea GoTech World 2024, șeful ANCOM a declarat că pentru a spori competitivitatea, este crucial să se investească atât în dezvoltarea rețelelor Gigabit, cât și în inovația serviciilor digitale.

Aceste două direcții sunt necesare pentru ca Europa să depășească capcana tehnologiei medii, în care se află în comparație cu Asia și America.

Potrivit acestuia, Europa nu reușește să devină un lider global din cauza dependenței de industrii învechite, precum sectorul auto, în domeniul cercetării și dezvoltării. În contextul Europei de Est, telecomunicațiile și economia digitală reprezintă modelul esențial pentru a scăpa de capcana venitului mediu, având în vedere că venitul regiunii rămâne mult mai scăzut decât în alte zone dezvoltate, chiar și în condițiile unui nivel similar de servicii intelectuale.

Pentru că tot discutăm despre Europa de Est, telecomunicaţiile şi economia digitală reprezintă acel model pe care trebuie să-l aplicăm, astăzi, ca să ieşim din altă capcană pe care o avem noi aici, capcana venitului mediu. Oricât de mult am lucra, oricât de bine am fi pregătiţi, venitul nostru este la jumătate faţă de alte zone din Europa sau din zonele dezvoltate, pentru aceeaşi calitate a serviciilor intelectuale pe care le livrăm”, a afirmat şeful ANCOM, la deschiderea GoTech World 2024.

Valeriu Zgonea a subliniat necesitatea unei schimbări în parteneriatul dintre sectorul public și cel privat, în care să se colaboreze, nu să se mențină diviziunile. El a avertizat că, în încercarea de a deveni competitivi, Europa de Est a devenit vulnerabilă economic, depinzând de regiuni care nu împărtășesc aceleași valori.

Zgonea a subliniat că dacă start-up-urile din regiune continuă să migreze spre alte zone, Uniunea Europeană va pierde valoarea adăugată, iar inovarea va fi monetizată rapid în alte părți ale lumii.

„O schimbare de paradigmă între parteneriatul dintre sectorul public şi sectorul privat în care să ieşim din această polaritate: voi sunteţi cu minus, dvs sunteţi cu plus, ei sunt băieţii răi, noi suntem băieţii buni. Numai împreună putem să reuşim acest lucru. Asta este una dintre cele mai mari capcane pe care le avem noi în Europa de Est.

În ceea ce priveşte securitatea economică, când am decis în Europa de Est şi în ţara noastră că trebuie să avem un lanţ de valori ca să devenim competitivi şi eficienţi în Europa, să ne integrăm mai bine, să putem să avem capacitatea de a avea produse şi servicii de calitate, am devenit vulnerabili. Am devenit dependenţi economic de alte zone care nu respectă criteriile şi valorile pe care noi le avem în această societate.

În partea de securitate economică trebuie să păstrăm aceste valori pe care le avem în Europa, aceste start-up-uri. Dacă noi, din primii ani, le lăsăm să plece către Marea Britanie, către Statele Unite, către zona asiatică şi nu ne dezvoltăm în cadrul Uniunii Europene, bineînţeles că valoarea adăugată cea mai mare o pierdem, se duce în alte zone care înţeleg cum să poată să monetizeze o inovare într-un termen foarte scurt de timp”, a subliniat Valeriu Zgonea.