Mai precis, Valentina Pelinel nu a primit niciun cadou de la Cristi Borcea, cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae. Fotomodelul a dezvăluit că doar cei mici au găsit cadouri lângă ghetuțe.

De asemenea, cei doi soți și copiii lor vor petrece Crăciunul la munte. Ulterior, noaptea dintre ani îi va prinde la București, alături de prietenii dragi.

Amintim că afaceristul obișnuiește să-și surprindă soția cu cadouri scumpe. De exemplu, Valentina Pelinel a fost răsfățată cu genți de lux, vacanțe scumpe sau o mașină de peste 100.000 de euro, de când formează un cuplu cu fostul acționar de la Dinamo.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt căsătoriți de cinci și au împreună trei copii.

Anterior, vedeta a povestit și despre tradițiile pe care ea și copiii ei le urmează de Crăciun. Astfel, a spus că a început deja pregătirile pentru perioada specială.

Decembrie este o lună cu atât mai specială pentru familia Borcea, dat fiind că Valentina Pelinel va împlini astăzi, pe data de 8, vârsta de 43 de ani.

Clipa aniversării ei este așteptată cu sufletul la gură de copii, cărora le place să sufle în lumânările tortului aniversar. Tot în aceeași perioadă, Pelinel și cei mici încep să decoreze casa.

În ceea ce privește Crăciunul, cele două vedete îl petrec mereu în familie. Adesea acasă, uneori la munte, dar întotdeauna împreună.

„Sărbătorile le petrecem întotdeauna în familie, acasă. Uneori, mergem la munte, dar tot în familie. Rania și Indira cred în Moș Crăciun, care vine an de an la brad și le împarte cadouri. Milan a aflat de anul trecut, de la colegii de școală, că rolul de Moș Crăciun e jucat de părinți, dar păstrează secretul față de surori. Copiii adoră să împodobească bradul și anul acesta s-au apucat deja să o facă. Le-am explicat că e devreme. Acum decorăm casa și ne-am apucat de împodobit bradul, așa și-au dorit și noi am cedat”, a spus Valentina Pelinel pentru Unica.