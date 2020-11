Un vaccin împotriva coronavirusului disponibil cât mai curând ar putea limita unele din retrogradările de rating cu care se confruntă ţările şi companiile, a apreciat vineri agenţia de evaluare financiară S&P Global, precizând însă că este nevoie de mult mai multe progrese înainte ca nivelul de alertă cu privire la retrogradări să fie coborât, transmite Reuters.

S&P a decis în acest an peste 2.000 de retrogradări de rating sau revizuiri de perspectivă din cauza pandemiei. În plus, agenţia are ratinguri negative, adică posibile retrogradări în limbajul agenţiilor de evaluare, pentru o treime din cele aproximativ 4.400 de companii, ţări şi bănci cărora le atribuie un rating.

Vaccinul, o veste bună pentru economia mondială

„Este evident o veste bună”, a declarat Alexandra Dimitrijevic, directorul de cercetare la S&P Global, referindu-se la progresele în dezvoltarea unui vaccin anunţate la începutul acestei săptămâni de grupul farmaceutic american Pfizer şi partenerul german BioNTech.

„Credem că aceasta creşte, probabil, şansele să existe mai rapid un vaccin larg disponibil. Dar, cu toate acestea, credem că există foarte multe incertitudini şi provocări”, a adăugat Dimitrijevic. Din cauza acestor provocări, precum producţia de masă şi distribuţia, este mult prea devreme să fie făcute orice modificări cu privire la prognozele economice sau de rating.

Cele mai recente prognoze ale S&P, din luna septembrie, plecau de la ipoteza că un vaccin va fi disponibil pe scară largă la mijlocul lui 2021 şi va conduce la o revenire cu 5,3% a economiei mondiale în cursul anului următor. Însă între timp răspândirea rapidă a virusului a forţat mai multe ţări să reintroducă restricţii.

„Ar putea să existe unele revizuiri în jos cu privire la prognozele pentru trimestrul patru şi posibil pentru trimestrul unu dacă cel de al doilea val persistă”, a spus Marion Amiot, unul din economiştii şefi de la S&P. Pe de altă parte, previziunile pentru restul lui 2021 ar putea fi îmbunătăţite dacă vaccinul vine mai repede.

Cu privire la perspectivele de rating, Dimitrijevic a spus „dacă situaţia se va normaliza mai devreme…acest lucru ar putea să ne permită să stabilizăm, mai devreme, unele din aceste perspective negative şi de asemenea ar permite unor calificative din zona inferioară să evite o nouă deteriorare a calităţii creditului”.

„Dar vom lua orice decizie pe baza unei abordări de la caz la caz, iar unele industrii şi unele regiuni ar putea să fie supuse unor presiuni semnificative până când situaţia se va normaliza complet, lucru care ar putea să se întâmple în 2022 sau chiar mai târziu”, a spus Dimitrijevic referindu-se la companii.

Printre sectoarele cel mai probabil să fie supuse în continuare la presiuni se numără sectorul imobiliar comercial şi transportul public în masă, deoarece oamenii vor continua să lucreze de acasă. Companiile aeriene, care se bazează pe călătoriile de afaceri şi unele părţi din sectorul de petrecere a timpului liber, vor continua să se confrunte cu dificultăţi.

„Dacă toţi vom fi vaccinaţi până la primăvară acest lucru ar fi cu siguranţă un lucru bun pentru creştere şi pentru companii, dar sunt multe provocări să ajungem acolo. Cu cât mai rapid va fi disponibil vaccinul la scară largă, cu atât mai bine”, a concluzionat Dimitrijevic.