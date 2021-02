Anunț major pentru milioane de elevi. Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, vine cu o propunere fără precedent. Acesta a propus prelungirea anului școlar pentru elevi.

Mai exact, potrivit fostului ministru, vacanța de vară ar trebui să fie mai scurtă, adică două luni în loc de trei. Totodată, el a subliniat faptul că elevii ar fi avut foarte mult de suferit dacă școlile nu s-ar fi deschis acum.

„Cred că e important să fim cât mai calmi, să lăsăm deoparte disputele politice, cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să înțeleagă urgența revenirii la școală. E, din punctul meu de vedere, cea mai bună decizie dintre deciziile proaste pe care pandemia ne obligă să le luăm. Nimeni nu e fericit să închidă școlile, dar e limpede că trebuie redeschise altminteri copiii vor avea foarte mult de suferit”, a declarat Funeriu la B1 TV.

Singura soluție pentru elevi

Daniel Funeriu a precizat că reducerea vacanței de vară este în prezent singura soluție pentru ca elevii să recupereze materia pierdută. El a mai adăugat că nu vede nicio ”tragedie” în a avea o vacanță de vară mai scurtă pentru un singur an, având în vedere că ”România are cel mai scurt an școlar din Europa”.

„Cred că e oportună o lungire a anului școlar. S-a pierdut foarte mult timp. Nu e nicio catastrofă dacă în loc de trei luni am avea doar două luni vacanță în acest an. Oricum, România are cel mai scurt an școlar din Europa. De aceea se spune fals că materia e prea îngrămădită.

Materia nu e mai grea decât în alte țări, e chiar mai ușoară, dar ea trebuie livrată de profesori într-un timp mult prea scurt. Deci ar fi un bun moment să lungim anul școlar și, eventual, să rămână mai lung decât e acum”, a declarat Funeriu.

El a vorbit și despre vaccinarea anti-covid și a dat un exemplu concret: Israelul.

„Uitați ce se întâmplă în Israel, unde s-a vaccinat o treime din populație. Ne arată clar eficiența vaccinului și faptul că inclusiv cei 5% care încă se îmbolnăvesc, fac forme ușoare”, a spus Funeriu legat de vaccinare.

Sursa foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim