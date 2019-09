Mama Luizei Melencu a refuzat să se prezinte la DIICOT București. Ea a fost citată să se prezinte încă de la prima oră pentru a i se preleva noi probe. Măsura a fost cerută la dorința FBI, după ce DIICOT a apelat la specialiștii din SUA pentru a afla ale cui aparțin rămășițele din Pădurea de la Caracal.

Ea a susținut că nu s-a prezentat pentru că nu are încredere în FBI. „Asta a fost decizia mea din prima zi de când au venit. Ieri am anunțat că nu mergem, nu mai am încredere, asta e decizia mea. Eu nu am încredere nici în FBI”, a spus mama Luizei.

Mama tinerei a explicat că motivația are la bază o istorie mai veche legată de baza militară de la Deveselu.

„Lângă noi este Deveselu (n.r – baza militară de la Deveselu, acolo unde există și militari din SUA. În 2012, în Caracal a existat un dosar de trafic de carne vie, în care victimele se presupune că erau abuzate și de militari americani de la Deveselu). Pur și simplu nu mai am încredere. Pentru moment acel mandat nu l-am primit nici eu. Domnul Tonel Pop a fost să ia acel mandat, când ni se va da, o să luăm o decizie. Eu nu mai am încredere în statul român, sunt șase luni de zile de când nu am primit un răspuns. Uitați-vă câte măgării se fac”, a comentat Monica Melencu la România TV.

