Veste extrem de importantă pentru aceşti români. Chiar premierul Florin Cîţu a spus totul la finalul şedinţei de Guvern de la Palatul Victoria.

Florin Cîţu, vestea momentului pentru aceşti români

Veste extrem de importantă pentru elevii care merg la şcoală în alte localităţi. Aceştia pot obţine mai repede decontarea transportului pentru a ajunge la şcoală. Decizia se află pe masa Guvernului şi mai are nevoie doar de câteva avize.

Chiar premierul Florin Cîţu a făcut anunţul extrem de important în privinţa decontării transportului acestor elevi. Există bani pentru rezolvarea problemelor. “Aceste decontări se vor face. E la unul dintre ministere la avizare.

Nu ştiu dacă la transporturi sau la finanțe. Era în procedura de avizare. Va fi aprobată săptămâna viitoare imediat cum va ieși din procedura de avizare.

Ea va fi aprobată cel mai curând, sper să fie săptămâna viitoare. O aşteptam astăzi, nu au fost date avizele”, a dezvăluit premierul Cîţu la finalul şedinţei de Guvern de la Palatul Victoria.

S-au deblocat banii şi pentru mineri

De asemenea, premierul Florin Cîţu a făcut un alt anunţ extrem de important la finalul şedinţei Executivului de la Palatul Victoria. Guvernul a aprobat prelungirea cu o lună a plăţilor pentru minerii din Valea Jiului, a anunţat premierul Florin Cîţu, la finalul reuniunii de miercuri de la Palatul Victoria.

„În şedinţa de Guvern de astăzi am avut mai multe acte normative importante, am aprobat, bineînţeles, prelungirea sau printr-un act normativ am pus la dispoziţie sumele pentru a mai plăti o lună în plus minerii din Valea Jiului”, a afirmat Florin Cîţu.