Alianţa USR PLUS a transmis, luni seară, că situaţia prezentată de Biroul Electoral Central cu privire la voturile obţinute de Alianţă la alegerile din 27 septembrie este eronată. Potrivit datelor transmise de Alianţa USR PLUS, formaţiunea a obţinut 748.171 de voturi reprezentând 9,34%, la votul politic pentru consiliul judeţean, nu 6,65%.

”Situaţia din procesul-verbal de pe site-ul AEP este eronată cu privire la USR PLUS, astfel:

1. AEP a omis în mod eronat să pună în procesul-verbal rezultatele de la Bucureşti.

2. Alianţa USR PLUS a fost în mod eronat înregistrată sub mai multe nume de competitori electorali (de exemplu, pentru Brăila apare un competitor numit Alianţa USR PLUS Brăila – deşi este aceeaşi alianţă ca în celelalte judeţe)”, a transmis, luni seară, Alianţa USR PLUS.

Potrivit formaţiunii, ”rezultatele reale la votul politic pentru consiliile locale sunt următoarele: USR PLUS a obţinut 748.171 de voturi reprezentând 9,34% din totalul voturilor valabil exprimate, adică 8.013.291.

”USR PLUS a obţinut 1.607 de mandate de consilieri. Aceste numere nu includ voturile şi mandatele obţinute în alianţe cu alte partide (de ex. Forumul Democrat al Germanilor din România sau PNL) ci doar pe cele obţinute de USR şi PLUS, separat sau împreună. În fapt, numărul de voturi şi de mandate obţinut este chiar mai mare, luându-le şi pe acelea obţinute în alianţe cu aceste terţe partide în considerare”, a transmis formaţiunea.

Potrivit datelor oficiale transmis, luni seară, de BEC, laconsiliile judeţene, PNL a obţinut 30,76%, PSD are 22,32%, Alianţa USR-PLUS are 6,65%, PMP are 5,88%, UDMR – 5,28%, Pro România – 4,95%, iar ALDE – 2,91%.

Rezultate finale alegeri locale

PNL a obținut cele mai multe voturi pe țară la alegerile locale din 27 septembrie, atât în ceea ce privește primăriile, cât și consiliile locale și județene, potrivit rezultatelor finale publicate luni de Biroul Electoral Central (BEC), la mai bine de două săptămâni de la data scrutinului.

PSD s-a clasat pe locul secund, iar Alianța USR Plus – pe locul 3, Autoritatea Electorală Permanentă indicând un scor de sub 7% din totalul voturilor. G4Media.ro a analizat însă voturile la consiliile locale, inclusiv la cele de șase Sectoare din Capitală, care arată că USR și PLUS au obținut, în diversele combinații în care au candidat, un număr total de 748.171 de voturi, ceea ce înseamnă un procent de 9,33%.