Joi, 6 aprilie 2023, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut întrevederi oficiale la Beijing cu conducerea chineză pentru a discuta despre „relaţiile complexe” dintre Bruxelles și Beijing, într-un efort de a obţine sprijinul Chinei pentru restabilirea păcii în Ucraina, relatează agenția de presă dpa.

„Economiile noastre sunt puternic interconectate, dar deficitul comercial al UE crește din cauza practicilor discriminatorii. Am discutat cu premierul Li cum să ne reechilibram comerțul. Ar trebui să reluăm dialogul nostru economic și comercial la nivel înalt pentru a ne angaja în acest sens. China este de mare importanță pentru Europa, având interdependențe și o istorie îndelungată comună.

Atât Europa, cât și China au beneficiat enorm de pe urma acestei relații. Cu toate acestea, relațiile UE-China au devenit mai complexe în ultimii ani și este important să discutăm împreună toate aspectele relațiilor noastre de astăzi. Acest lucru va ajuta atât UE, cât și China să navigheze într-un mediu geopolitic complex și volatil”, a declarat, joi, Ursula von der Leyen în debutul discuţiilor ei cu premierul Chinei, Li Qiang.

