Kelemen Hunor va candida la alegerile prezidențiale din partea UDMR

Președinții filialelor UDMR i-au cerut lui Kelemen Hunor să intre în cursa electorală pentru funcția de președinte al României, a anunțat, joi seară, Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR.

Kelemen Hunor a fost ales drept candidat UDMR la alegerile prezidențiale din acest an pentru că „este cel mai în măsură să fie vocea comunității maghiare și să vorbească despre aspirațiile, problemele și obiectivele comunității noastre în această campanie electorală” și „este cel mai cunoscut și respectat politician maghiar din România, care poate reprezenta unitatea comunității maghiare din România.”

„În această după-amiază, președinții organizațiilor județene ale UDMR i-au cerut președintelui Uniunii să fie candidatul UDMR la alegerile prezidențiale. Președintele UDMR este cel mai în măsură să fie vocea comunității maghiare și să vorbească despre aspirațiile, problemele și obiectivele comunității noastre în această campanie electorală. El este cel mai cunoscut și respectat politician maghiar din România, care poate reprezenta unitatea comunității maghiare din România și, prin urmare, solicităm Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) să susțină, vineri, această propunere”, a scris el, joi seară, pe Facebook.

După alegeri, maghiarii vor reveni la guvernarea țării, speră Kelemen Hunor

Cu câteva zile în urmă, președintele partidului politic a spus că, după ce se vor termina alegerile, UDMR va trebui să revină la guvernarea țării „ca să avem un cuvânt de spus în decizii și ca poporul și comunitățile unguri să fie câștigătorii evoluțiilor din anii următori”.

Kelemen Hunor chiar s-a întâlnit personal cu ministrul Afacerilor de Externe din Ungaria, Péter Szijártó, la București pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă comunitatea maghiară din România.

„După alegeri, UDMR ar trebui să revină la guvernare, ca să avem un cuvânt de spus în decizii și ca poporul și comunitățile unguri să fie câștigătorii evoluțiilor din anii următori! La București, l-am întâlnit pe Péter Szijártó, ministru, cu care am vorbit despre provocările cu care se confruntă comunitatea noastră, pe lângă cooperarea româno-maghiară”, a scris el, marți, pe rețelele sociale.

Cu cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale?

Un nou sondaj de opinie realizat de către The Center for International Research and Analyses, la comanda Partidului Național Liberal (PNL), a scos la iveală care este candidatul cu care românii ar vota la alegerile prezidențiale.

Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar fi alegerile prezidențiale, 25% dintre dintre români l-au ales pe Marcel Ciolacu (PSD). Pe locul doi se află Nicolae Ciucă (PNL), care ar fi votat de 16% dintre respondenți. Candidatul independent Mircea Geoană ar fi votat de către 14% dintre cei care au răspuns în cadrul sondajului.

